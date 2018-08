V Chorvátsku zomreli dvaja migranti: Aká bola príčina ich smrti?

Chorvátska polícia vyšetruje smrť dvoch migrantov, ktorých objavili v lese pri meste Karlovac v strednej časti krajiny.

Informovala o tom v nedeľu agentúra AP. Policajti súčasne v rovnakej lokalite zaistili skupinu desiatich migrantov, ktorí na územie Chorvátska vstúpili nelegálne. Akej národnosti boli mŕtvi a zadržaní migranti úrady neuviedli.

Policajti skupinu zaistili na základe informácie od miestnych obyvateľov. Do Chorvátska prišli zrejme zo susednej Bosny a Hercegoviny. Podľa správ miestnych médií zahynula dvojica migrantov pravdepodobne pri zosuve pôdy v zalesnenom teréne.

Na území Bosny a Hercegoviny sa nachádzajú tisíce migrantov, ktorí by sa chceli dostať cez západný Balkán do krajín západnej Európy. Mnohí z nich sa najskôr pokúšajú dostať do Chorvátska, ktoré je členským štátom EÚ.