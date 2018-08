Cestujúci z okolitých obcí Bratislavy sa sťažujú na dopravu: Zrušia spoje kam nič nechodí?

Zostane im viac času! Do redakcie Nového Času sa ozvala znepokojená čitateľka, podľa ktorej sa budú rušiť autobusové linky prepravujúce cestujúcich z Veľkých Úľan, Janoviec, Hrubej Borše a Kráľovej pri Senci do Bratislavy.

Do týchto miest pritom nie je ani vlakové spojenie. Zisťovali sme preto, čo sa v rámci integrovanej dopravy pomení a koľko ľuďom potrvá cesta do práce.

Hovorkyňa Bratislavskej integrovanej dopravy Eva Kukurová potvrdila, že cestujúcich naozaj čakajú zmeny. „Spoje autobusovej linky 659 z Veľkých Úľan, Jelky a Kráľovej pri Senci budú od 19. augusta 2018 plynulo nadväzovať na regionálne vlaky liniek S60 a S65 do Bratislavy a Galanty, a to na železničnej stanici v Senci,“ informovala. Vlakom sa cestujúci môžu dostať na bratislavskú Hlavnú stanicu zo seneckej železničnej stanice už za 27 minút, takže ušetria čas, keďže autobusmi v plynulej doprave cesta trvala až do 50 minút.

Vlaky budú mať zastávky na Hlavnej stanici alebo na železničnej stanici v Novom Meste a v Petržalke. Časť autobusových spojov bude ďalej pokračovať do Bratislavy ako autobusové linky pod číslami 632 a 635. „Do konca decembra 2018 plánujeme rozšírenie počtu priamych autobusových spojení do Bratislavy, pričom v prvotnom kroku je prioritou zabezpečiť nadväznosť autobusov na regionálne vlaky zo Senca do Bratislavy,“ uviedla Kukurová. Od 19. augusta sa bude cestovať integrovanou dopravou po novom vďaka navýšeniu počtu spojov prímestských autobusov. Spoje budú nadväzovať na regionálne vlaky zo smerov Malacky, Senec, Pezinok a Miloslavov. Posilnia aj večerné spoje, ktoré budú premávať aj po 23-tej hodine.