Dobrodružstvo ako z filmu: Po práci išli na jedno pivo, domov sa vrátili až o tri dni

Všetci sme urobili zlé rozhodnutia po tom, čo sme šli "len na jeden drink".

27-ročný Alun Griffiths išiel po práci na jedno pivo so svojím kolegom a kamarátom Nigelom Lewisom. Rozprávali sa o tom, že by vlastne mohli ísť kamkoľvek na svete. Takže sadli do taxíka a zamierili na letisko. Otec dvoch detí z Walesu si kúpil letenku do Palmy. Nerozmýšľal nad tým či je to Palma v Španielsku, alebo v Taliansku.

Pre Metro povedal: "Aj v Taliansku je Palma, takže sme nevedeli či sa chystáme do Talianska, alebo do Španielska. V lietadle sme zaspali a vďaka Bohu sme sa zobudili v Španielsku." Chlapi nemali rezervovaný hotel a ani spiatočný let, ale narazili na nočné kluby, takže sa zabávali až do skorých ranných hodín.

Alun povedal: "Moja žena mi volala hneď po pristátí a pýtala sa ma, kde som. Povedal som jej, že som v Magaluf a ona mi povedala, že jedlo je hotové. Odpovedal som jej, že si nerobím srandu a že doma pár dní nebudem. Prvú noc sme prestali piť asi o pol šiestej ráno. Ďalej sme pokračovali v pití, ale rezervovali sme si hotel a vrátili sme sa naspäť o dva dni na to."

Alun odhaduje, že s Nigalom minuli 800 libier každý. "Všetci sme vedeli, že je to hlúpy nápad, ale povedali sme si, že to skúsime. Moja rodina ani nevedela, že som niekam šiel."