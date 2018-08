Českému policajtovi ponúkli úplatok 15 miliónov eur: Zostal verný svojim zásadám?!

Zaujímavý prípad sa odohral u našich susedov. Policajt z Brna si mohol zariadiť rozprávkový život a zabezpečiť sa.

On však zostal verný svojim zásadám a obrovský úplatok odmietol. Podľa informácií MF Dnes kriminalista z Brna Lukáš Lazecký mohol k peniazom prísť úplne jednoducho. Mal zameniť zašifrovaný harddisk, ktorý jeho kolegovia zabavili, a zobrať ho pôvodnému majiteľovi. Na spomínanom hard- disku sa mali nachádzať dáta vedúce k viac než 3 200 bitcoinom. Pôvodný majiteľ Lukášovi navrhol, že ak disk predá, polovica bitcoinov bude jeho.

Lukáš by si tak „zarobil“ vyše 15 mil. eur. Prípadom sa momentálne zaoberá Mestský súd v Brne. Do kauzy je zapletený Petr Křístka, počítačový hacker zo severnej Moravy. „Na konci minulého roka ma kontaktoval otec bývalej priateľky... Položil predo mňa papier s iniciálkami Petra Křístku a informáciami o disku. Vraj majú oň záujem a či by som to zariadil,“ prezradil Lazecký, ako sa to začalo. On však zostal verný svojim zásadám a všetko nahlásil svojim kolegom.