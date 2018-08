Živá atrakcia v Tatranskej Lomnici: Obyvateľom robí spoločnosť návšteva z lesa

Ľudí sa neboja! Obyvatelia Tatranskej Lomnice majú už niekoľko týždňov vo svojej blízkosti živú a milú atrakciu.

Mama jelenica s mláďaťom sa totiž spokojne pasú len pár metrov od rušnej cesty a chodníka, akoby čakali na lanovku na Skalnaté pleso.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Zvieracia dvojica sa nenecháva rušiť autami ani prekvapenými turistami. Neprekáža im ani lanovka a hlavu zdvihnú akurát vtedy, keď počujú cvaknúť fotoaparát. „Nie je to nič mimoriadne. Mali sme tu jelene, ktoré stratili akúkoľvek plachosť, až to bolo pre ľudí nebezpečné. Museli sme ich preto previezť do Javoriny,“ vraví Pavol Fabián, riaditeľ Štátnych lesov TANAP-u.

Podľa neho ide o mamu jelenicu s mladým. „Niekde v tráve v húští je schované jej druhé, nedávno narodené mláďa. Srnky a jelene sa naučili chodiť do blízkosti ľudí a takto sa chrániť pred predátormi, hlavne vlkmi. Tie sa k ľudským obydliam nepriblížia a tak sa môže čerstvá mamička pokojne napásť a mláďa môže bezpečne spať,“ dodáva s tým, že turisti by ich však nemali kŕmiť.