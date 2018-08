Jasmina Alagič ide do šou Tvoja tvár znie povedome, má to však háčik: 30-tisíc € za nič?!

Talent či len dobrý marketing?! Hviezda Jasminy Alagič (29) vystrelila do závratných výšok neuveriteľnou rýchlosťou.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Ešte pred približne dvoma rokmi o nej nikto nepočul a zrazu sa ocitla ako hlavná moderátorka v markizáckej speváckej súťaži. Prišiel vzťah s raperom Rytmusom (41) a na stole pristála ďalšia lukratívna ponuka do šou Tvoja tvár znie povedome. Jasmina pritom priznala, že so spevom, s tancom či herectvom jedna ruka určite nie je. Za jej (ne)kvality jej pritom televízia Markíza prisľúbila priam kráľovský honorár, ktorý by jej mohol závidieť nejeden ostrieľaný účinkujúci v tejto šou. Čím dokázala presvedčiť?

Jasmina, kedysi príležitostná modelka a moderátorka módnej televízie, sa dostala na šoubiznisové výslnie až účinkovaním v markizáckej speváckej súťaži po boku ostrieľaného českého moderátora Leoša Mareša.

Do povedomia verejnosti, ako aj médií sa však intenzívnejšie prepracovala až vzťahom s raperom Patrikom Rytmusom Vrbovským, s ktorým ich Nový Čas prichytil na tajnom rande v Budapešti koncom mája tohto roka. Titulky novín a časopisov patrili práve ich vzťahu, z čoho mohla sympatická brunetka iba ťažiť. Keďže sa Jasmina rýchlosťou blesku dostala na výslnie a verejný záujem o ňu rástol, lukratívna ponuka od Markízy nenechala na seba dlho čakať.

Ako informoval Nový Čas, moderátorku obsadili ako jednu z účinkujúcich do šou Tvoja tvár znie povedome, kde by mala tak ako ostatní známi herci či speváci, predvádzať svoje spevácke, tanečné a herecké nadanie. Jasmina sa však zatiaľ v žiadnej takejto podobe neobjavila, a preto je otázne, či vôbec dokáže zvládnuť náročné prípravy a samotné vystúpenia počas desiatich týždňov. Sama totiž priznala, že to s jej kvalitami nie je až také ružové. „S miliónmi emócií v sebe vám chcem vopred poďakovať za to, že tu máme spolu niečo, čo verím, že si dobre užijeme, ale hlavne sa dobre zbavíme.priznala Jasmina.

Cenia si ju na desaťtisíce

Novému Času sa z dobre informovaného zdroja podarilo zistiť, že si Alagič v šou príde na tučný balík peňazí. Napriek tomu, že neoplýva zrejme takým speváckym, tanečným a hereckým talentom ako jej kolegovia, ktorých Markíza obsadila, honorár si vydupala priam kráľovský, a to 2 500 až 3 000 eur za jedno vystúpenie. Za celkových desať častí si tak môže prísť na bezmála 30-tisíc eur! Čo jej však pomohlo presvedčiť kompetentných o svojich kvalitách? Nie je tajomstvom, že jej partner Rytmus je veľmi dobrým marketérom, ktorý ešte počas vzťahu s Darou využil ich spojenie na tieto účely.

Nebolo by teda divu, keby aj Jasmine fakt, že tvorí pár s najdiskutovanejším raperom široko-ďaleko, dopomohol k väčšej sláve a otvoreným dverám k lukratívnym kšeftom. „Zloženie účinkujúcich je čo najrozmanitejšie, aby naplnili hlavný cieľ - zabaviť našich divákov. V Jasmininom prípade je preto nepodstatné, či má spevácke, herecké, alebo tanečné vzdelanie, podstatné je, či sa dokáže popasovať s výzvami, ktoré šou prináša - zabaviť a získať si priazeň divákov. A to sa všetci dozvieme už čoskoro,“ povedal šéf marketingu a PR Markízy Michal Borec. Modrožltá televízia tak, zdá sa, nad kvalitami Alagič mierne prižmúrila oko, ale fakt, že je jej meno momentálne v kurze a jej hviezda na výraznom vzostupe, môže Markíze iba hrať do karát.