Bola to dráma až do konca: Poznáme nového majstra Európy v cyklistike!

Taliansky cyklista Matteo Trentin získal zlato v pretekoch s hromadným štartom na majstrovstvách Európy.

Dvadsaťdeväťročný jazdec ovládol nedeľňajšiu 230 km dlhú trať na mokrých cestách v centre Glasgowa. Na druhom mieste finišoval Holanďan Mathieu van der Poel a tretí skončil Belgičan Wout van Aert. Slovenský pretekár Peter Sagan pre zdravotné problémy preteky nedokončil. Trojnásobný majster sveta nastúpil na preteky s nádchou, navyše si ešte úplne nedoliečil následky zranení po páde v závere Tour de France. Počas súťaže dostal defekt, pričom zadné koleso mu dlho menil mechanik z neutrálneho vozidla. Síce sa ešte dotiahol do pelotónu, postupne strácal kontakt a necelých 84 km pred cieľom sa jeho púť za druhým titulom z ME skončila.

"Zo začiatku sa mi išlo celkom dobre, ale ako pribúdali kolá, bolo to horšie. Potom som dostal aj defekt, musel som si to dotiahnuť a navyše som mal koleso z neutrálneho auta. Nie som na tom najlepšie kondične. Pokúsil som sa podať čo najlepší výkon, ale ešte ma bolia zranenia z Tour. Z toho pádu sa musím dať dokopy, ale chce to čas," povedal pre RTVS Sagan, ktorý by sa mal najbližšie predstaviť o týždeň na klasike EuroEyes Cyclassics Hamburg a následne na španielskej Vuelte. Na štarte mu robili spoločnosť krajania Marek Čanecký, Martin Mahďar, Róbert Málik, Ľuboš Malovec a Patrik Tybor.

Organizátori pripravili pre pelotón dosť technický mestský okruh dlhý 14,4 km s množstvom zákrut a niekoľkými menšími stúpaniami, pričom pelotón ho musel zvládnuť dokopy 16-krát. Ťažké podmienky ešte zhoršilo počasie, keďže v Glasgowe počas celého dňa pršalo a fúkalo a teplota sa pohybovala okolo 15 stupňov. Od začiatku prišlo k viacerým nástupom, po niekoľkých kilometroch sa podarilo odpútať sedmičke Mihkel Raim (Est.), Polychronis Tzortzakis (Grécko), Robert-Jon McCarthy (Ír.), Krists Neilands (Lot.), Roland Thalmann (Švaj.), Josef Černý (ČR) a Matthias Krizek (Rak.).

Sedmička na čele mala už v 2. kola vyše minútový náskok a dobre spolupracovala, v pelotóne diktovali tempo najmä Taliani. V ďalšom kole vypadol z čela pre defekt Raim, rovnaké problémy malo množstvo pretekárov a nevyhli sa im ani Čanecký, po ňom Málik a v polovici pretekov aj Sagan. V čelnej skupine prišlo k pádu a tak jej náskok klesol pod dve minúty. V pelotóne začali tvrdiť muziku Belgičania, sedem kôl pred koncom v ňom boli zo Slovákov už len Sagan, Čanecký a Tybor. Asi 90 km pred cieľom sa hlavné pole rozdelilo následkom vysokého tempa Belgičanov na tri časti, pričom Sagan s Čaneckým sa ocitli v druhom a trojnásobný majster sveta onedlho stratil kontakt. Bolo očividné, že sa na trati veľmi trápi, nepomohla mu ani podpora Čaneckého a tak 83,5 km pred cieľom zosadol z bicykla. To isté spravil aj jeho partner a tak v hre zostal už len Tybor.

Štyri kolá pred koncom sa z hlavného pola odtrhla skupina, v ktorej boli napríklad Davide Cimolai a Matteo Trentin (obaja Tal.), Maurits Lammertink a Mathieu van der Poel (obaja Hol.), Pierre Luc Perichon (Fr.), Wout van Aert (Belg.), či Michael Albasini (Švaj.). Dokázali si vytvoriť dostatočný náskok a keďže v pelotóne sa príliš nespolupracovalo, bolo jasné, že víťaz vzíde z tejto skupiny. Necelých 35 km pred cieľom mala náskok už vyše dve minúty. Ďalšie dve kolá mali pokojný priebeh a na čele sa taktizovalo. Desať kilometrov pred cieľom prišlo ku kľúčovému momentu, keď v zákrute prišlo k pádu a na zemi skončili šiesti jazdci z čelnej skupiny. V nej tak ostalo už len päť pretekárov, z toho dvaja Taliani. Cimolai rozbehol záverečný špurt pre Trentina a ten nedal konkurentom šancu.