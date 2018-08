Manželia zo Šale prešli na bicykloch za deväť dní 1 100 km: Katastrofálne cesty neboli ich najväčší problém

Extrémny cyklovýlet. Manželia Zozuľakovci zo Šale sa tento rok rozhodli precestovať Ukrajinu, Moldavsko aj neuznanú Podnesterskú moldavskú republiku.

Cestu plnú zážitkov a dobrodružstiev nazvali Emental Tour. Dôvodom bol katastrofálny stav ciest, ktoré im dali na niektorých úsekoch poriadne zabrať. Svorne tvrdia, že to bol najkratší, no zároveň najnáročnejší výlet v ich živote.

Napriek odhováraniu a „dobre mieneným“ radám sa manželia Grétka s Michalom zo Šale tento rok vydali na cyklistickú túru na Ukrajinu. Výpravu nakoniec nazvali Emental Tour, k čomu ich inšpiroval katastrofálny stav ciest. Na niektorých úsekoch sa vraj nedalo prejsť rovno ani niekoľko metrov.

Najsilnejšie spomienky majú spojené s množstvom výmoľov, vlhkosťou a so zdravotnými problémami. „Prešli sme 1 100 kilometrov za deväť dní. Výlet trval 16 dní. Bola to najnáročnejšia trasa, akú sme kedy absolvovali, aj keď bola najkratšia. Cesty boli v hroznom stave, boli tam desiatky dier. Cesta pripomínala mesačnú krajinu. Krajina bola hornatá a k tomu sa pridružili aj zdravotné problémy,“ povedal Michal, ktorému začali ťažkosti s kolenom už v prvý deň v Poľsku. „Po štyroch dňoch dostal zápal chodidla, noha bola opuchnutá, preto musel nosiť šľapku,“ opísala začiatky cesty Gréta.

Zavítali aj do neuznanej Podnesterskej moldavskej republiky, ktorú podporuje Rusko. „Na vjazde do miest bola vojenská stráž. Krajina nie je uznaná, no vykazuje všetky znaky štátu. Má vlajku, prezidenta, parlament aj vlastnú menu - podnesterský rubeľ,“ približuje Grétka. „Je to taký skanzen komunizmu. V hlavnom meste Tiraspol je Dom sovietov a sochy Lenina,“ dopĺňa Michal.

Problém s liekmi

Na hraničnom priechode z Ukrajiny do Moldavska sa ocitli v koži pašerákov. „Ukrajinskí colníci mali problém s našimi liekmi a prírodnými výživovými doplnkami. Sedem colníkov to riešilo dve hodiny,“ opisuje nepríjemnú skúsenosť Grétka.

Dĺžka trasy: 1 100 km

Počet dní: 9

Denne prešli: 122 km

Hranice prekročili: 8x

Trasa: Slovensko - Poľsko, Poľsko - Ukrajina, Ukrajina - Moldava, Moldava - Podnestersko

Cesta naspäť vlakom: Odesa - Ľvov, prestup Ľvov - Užhorod, bicykel. Potom hraničný priechod UA - Sk Malyj Berezny.