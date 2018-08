Nečakaná zostava missiek v roku 2007: Spoznali ste tri krásky, ktoré sú na verejnom pretrase aj kvôli škandálom?

Ešte netušili, čo všetko dokážu. V roku 2007 mala súťaž krásy nečakané finalistky. V silnom ročníku proti sebe súperili tri krásky, ktoré sa neskôr na verejnosti preslávili úplne inak, ako zrejme zamýšľali.

Máriu Troškovú (31) a Katarínu Saganovú napokon porazila Lucia Senášiová (35), ktorá sa prebojovala na najvyššie miesto pomyselného stupienka víťazov. Všetky tri sú však na verejnosti pretriasané aj v súvislosti so škandálmi, ktoré sa s nimi spájajú.

1. Mária Trošková (31)



Čiernovláska rozbehla svoju kariéru ako sexica s bujným poprsím. Po búrlivom období cisárove šaty vymenila za kostým a vrhla sa na podnikanie. Najskôr v spoločnosti talianskeho biznismena Antonina Vadalu napojeného na mafiánsku skupinu. Neskôr sa presadila ako poslanecká asistentka, no vďaka svojim schopnostiam od roku 2015 radila expremiérovi Robertovi Ficovi.

Nevydarený vzťah

2. Lucia Senášiová (35)

Víťazka z roku 2007. Senášiová sa dlho venovala modelingu až sa odsťahovala do Milána, kde sa zamilovala. S talianskym frajerom si na svadbu odskočili na Miami, no spoločne im to vydržalo len tri roky. Lucia sa odvtedy venuje skôr práci na druhej strane fotoaparátu, pričom stále vie šokovať aj odhalenými fotkami.

Náhly rozvod

3. Katarína Saganová (30)