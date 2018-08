Slovenský cyklista Peter Sagan odstúpil z nedeľňajších pretekov s hromadným štartom na majstrovstvách Európy v Glasgowe.

Trojnásobný majster sveta mal problémy s defektom, dokázal sa vrátiť do pelotónu, no postupne stratil kontakt a jeho púť za druhým titulom z ME sa skončila necelých 84 km pred cieľom.