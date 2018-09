Náhly koniec Lexa Barkera († 54): Smrť priamo na rušnej ulici

Jedným z nezabudnuteľných hrdinov je určite americký herec Lex Barker († 54), ktorého si pamätáme ako Old Shatterhanda.

Fotogaléria 12 fotiek v galérii

Čo by bol Vinnetou bez svoho bieleho brata Old Shatterhanda! Náčelníkovi Apačov sme sa venovali v našom seriáli pred mesiacom, teraz sa pozrime na amerického herca Lexa Barkera, ktorého filmové meno v preklade znamená Stará drviaca päsť.

Sexi divoch

Lex Barker sa narodil v roku 1919 v prominentnej americkej rodine. Už v ranej mladosti vynikal ako atlét a hráč futbalu, dobre sa učil a šiel študovať za stavebného inžiniera. Lenže k herectvu ho to ťahalo tak silno, že nevedel volaniu osudu odolať. Tým si pohneval rodičov, ktorí mali o budúcnosti synáčika iné predstavy. Hádka s rodinou vyvrcholila tým, že otec svojho syna za to, že sa stal hercom, vydedil. Lex tak prišiel o niekoľko miliónov dolárov.

V roku 1941 sa dal k armáde a spolu so spojeneckými vojskami sa vylodil v severnej Afrike a potom na Sicílii. V bojoch bol ťažko ranený do hlavy, do lebky mu museli voperovať striebornú platničku a tak do konca života trpel silnými migrénami. Armáda Lexa povýšila na majora a stal sa najmladším majorom amerických pozemných síl v histórii. Po vojne sa veterán, vysoký 193 cm a vážiaci vyše 100 kíl, naplno vrhol na herectvo. Vďaka atletickému telu si rýchlo získal prezývku Sexi Lexy a v roku 1949 prišla jeho prvá veľká hollywoodska rola - Tarzan. Bolo to asi najkrajší kráľ opíc, aký sa kedy na filmovom plátne zjavil a túto postavu Lex stvárnil v piatich filmoch.

Potom sa však ďalšie ponuky nehrnuli, a tak sa vybral skúsiť šťastie v Európe. V roku 1960 sa tak napríklad objavil vo Felliniho kultovom filme La Dolce Vita (Sladký život). Krátko na to prišla ponuka z Nemecka na postavu Old Shatterhanda v pripravovanom filme Vinnetou. V „mayovkách“ sa však herecky vyčerpal – po skončení nakrúcania nemecko-juhoslovanských indiánok oňho nebol viac záujem a nakoniec sa musel vrátiť do Ameriky. Jeho herecká kolegyňa Marie Versini, ktorá hrala Nšo-či, si naňho spomínala takto: „Lex bol veľmi sympatický partner. Sú hviezdy, ktoré sú milé a sú hviezdy, ktoré milé nie sú. Lex bol z tých úplne milých, vždy mi pomáhal na pľaci, najmä pri scénach s koňmi.“

Šikovný

V súkromí bol Lex búrlivák - ženatý bol až päťkrát, mal dvoch synov a jednu dcéru. Tá otca roky po smrti obvinila zo sexuálneho obťažovania. Okrem žien bol tiež veľkým milovníkom alkoholu a večierkov. Rád hovorieval, že „byť sám, je ako byť mrtvy“.

Pekne o ňom povedala herečka Karen Kondazian, s ktorou chodil na sklonku života. „Lex bol najromantickejší muž, akého som poznala. Bol veľký džentlmen, staromódny v dobrom zmysle slova, bolo veľkou zábavou byť v jeho spoočnosti. Zvykli sme ležať v posteli a smiať sa, až kým sme nezaspali. Lex bol inteligentný, bol to renesančný človek, mohol robiť čokoľvek. Hovoril viacerými jazykmi, záhradníčil, varil, jazdil na koni, bol výborný hráč tenisu, rád hral karty a golf. Napriek tomu si myslím, že časťou z neho bol smutný zranený malý chlapec...“ povedala Kondazian pre nemeckú fanúšikovskú stránku venovanú Lexovi Barkerovi.

Tragický koniec veľkého hrdinu prišiel pár dní po jeho 54. narodeninách. „Ráno po narodeninovej oslave mi povedal, že mal zlý sen – že sa niekto snažil ublížiť mi. On sa ich snažil zastaviť, ale oni ho napadli zozadu a zovreli mu hruď tak, že nemohol dýchať. Teraz viem, že vtedy v spánku pravdepodobne dostal malý infarkt,“ spomínala jeho posledná láska. Dňa 11. mája 1973 postihol Lexa Barkera naozaj silný infarkt rovno na newyorskej ulici a zomrel...

Jeho bývalí hereckí kolegovia naňho vždy spomínali v dobrom. „V mojom srdci Lex naďalej žije. Boli sme najlepší priatelia. Keď zomrel, cítil som, že zomrela aj časť zo mňa,“ povedal o ňom Pierre Brice, ktorý odišiel do večných lovísk vlani. Obaja však navždy zostali v srdciach aj nás divákov. Veď aký by to bol svet bez Vinnetoua a Old Shatterhanda?

Jeho filmy

1949 - Tarzan: Magická Fontána

Tarzan: Magická Fontána 1950 - Tarzan a krásna slečna

- Tarzan a krásna slečna 1951 - Tarzanovo dobrodružstvo

- Tarzanovo dobrodružstvo 1952 - Tarzan

- Tarzan 1953 - Tarzan: Ona mrtvá

- Tarzan: Ona mrtvá 1958 - Captain Falcon

- Captain Falcon 1960 - Sladký život

- Sladký život 1960 - Robin Hood a piráti

- Robin Hood a piráti 1962 - Poklad na Striebornom jazere

- Poklad na Striebornom jazere 1963 - Vinnetou

- Vinnetou 1964 - Old Shatterhand

- Old Shatterhand 1964 - Vinnetou - červený gentleman

- Vinnetou - červený gentleman 1965 - Vinnetou - posledný výstrel

- Vinnetou - posledný výstrel 1966 - Vinnetou a miešanka Apanači

- Vinnetou a miešanka Apanači 1968 - Vinnetou a Old Shatterhand v Údolí smrti

Ďalší hrdinovia z Vinnetoua

Karin Dor († 79) - Ribana

Nebola odkázaná iba na rolu Indiánky, ktorá sa zapáčila Vinnetouovi. Okrem Ribany bola jej najslávnejšou rolou úloha ryšavej agentky Helgy v bondovke Žiješ len dvakrát (1967). V tomto filme zomrela strašnou smrťou – zožrali ju pirane. Skutočná Karin zomrela vlani na následky pádu na ulici.

Celý život bola tuhá fajčiarka a vo veku 28 rokov vybojovala svoj boj s rakovinou. Lenže v tom čase brala aj silné lieky proti bolesti a na povzbudenie, čím sa u nej vybudoval silná závislosť. V rokoch 1954 - 1968 bola vydatá za rakúskeho režiséra Haralda Reinla, ktorý režíroval filmy Vinnetou a práve jemu bola vďačná za svoju hereckú kariéru.

Marie Versini (78) - Nšo-či

Táto šarmantná francúzska herečka si úlohu Vinnetouovej sestry vysnívala už v detstve, keď jej otec po večeroch čítal mayovky. „Už vtedy som vedela, že ju chcem hrať. Moje sny sa vyplnili. Nakrúcanie v Chorvátsku s Lexom Barkerom a Pierrom Briceom bolo pre mňa nezabudnuteľným zážitkom. Vtedy som si neuvedomovala, aký bude tento film úspešný, a že jeho sláva potrvá dodnes,“ spomína Marie. „Niekde v mojom vnútri som si uchovala niečo z tejto malej Indiánky, ktorá bola plná lásky...“ Na rozdiel od Bricea a Barkera nebola do konca života zviazaná s touto úlohou a po skončení éry vinnetuoviek dostávala vo filmoch aj ďalšie roly. V roku 1961 sa vydala za režiséra a scenáristu Pierra Vialetta a dodnes žije spokojný život. „Pre mňa je najväčším šťastím manželstvo. Byť zdravá a robiť to, čo ma baví, je to najviac.“

Ralf Walter (91) - Sam Hawkins

Pochádza z rodiny kabaretných umelcov a komediantov a tak nečudo, že aj jemu prischli najmä zábavné herecké úlohy. Samotní kolegovia o ňom vravievali, že má ústa rýchlejšie ako myseľ. Diváci si ho navždy budú pamätať ako Sama Hawkinsa - utáraného zálesáka, ktorý mal na hlave parochňu, lebo o skalp ho pripravili Indiáni. Po boku Lexa Barkera si zahral aj v ďalších filmoch po­dľa mayoviek, napríklad Žut. Po skončení tejto éry jeho hviezda vyhasla. V roku 2002 riskantnou jazdou spôsobil na diaľnici nehodu, pri ktorej zahynuli traja ľudia. Za to bol odsúdený na desať mesiacov podmienečne.