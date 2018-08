Známe tváre si vedia dokonale užívať leto: Keď dovolenka, tak poriadne bláznivá

Skvelá letná nálada, trochu bláznivé outfity a hlavne zážitky, ktoré vám nikto nevezme.

Aj naše celebrity dovolenkujú podľa svojich predstáv a o tom, že si prázdniny naozaj užívajú, svedčia aj fotky, ktorými sa pochválili na sociálnej sieti.

Martin Harich (22): Zjedol megaburger

Spevák si užíva pracovnú dovolenku spojenú s turné po Európe. „Posledných sedem týždňov sme hrali na ulici, každý týždeň sme boli v inej krajine. V Luxembursku, v hlavnom meste Luxemburg, som jedol megaburger, najväčší, aký som v živote videl. Bolo v ňom asi kilo mäsa,“ smeje sa Martin, ktorý si podobný gurmánsky zážitok doprial aj v Taliansku, kde mu naložili obrovskú zmrzlinu. „Bola obrovitánska, ani som ju nezjedol.“

Zora Czoborová (51): So žralokom na zadku

Katarína Jakeš (32): V bazéne s plameniakom

Známa fitneska zostala aj toto leto verná pohybu. Už niekoľký raz pripravila pre svoje klientky fit pobyty, a keďže je leto, zobrala svoj outfit naozaj crazy. „Dovolenkujem tak trochu pracovne. Dáma, ktorá neschudla do plaviek skôr, to môže ešte skúsiť dobehnúť,“ vyzýva Zora, ktorá na jednom z tréningov zapózovala so žraločou tlamou na vyšportovanom zadku.

Tanečnica Katka Štumpfová, dnes už pani Jakeš, si urobila vtipnú fotku s ružovým plameniakom vo vlastnom bazéne. „Leto sme sa s manželom rozhodli stráviť doma, pretože k šťastiu nám tu nič nechýba. Okrem toho máme psíka Harryho, s ktorým sme extrémne prepojení a cítime sa najlepšie, keď sme všetci pohromade. A tak si spoločne robíme výlety po Slovensku, navštevujeme svoje rodiny a musím povedať, že to má svoje čaro,“ myslí si Katka, ktorej trópy a more zjavne nechýbajú.

Andrea Verešová (38): Je z nej vodáčka

Modelka je známa tým, že je multitalent na športy. A tak v lete sadne do loďky, do ruky vezme pádlo a poďho plávať po hladine. Ako vidno, k šťastiu nepotrebuje luxusné letoviská, prázdniny si vie užiť aj bez exotiky. „Aj u nás na priehrade je príma,“ teší sa z leta.

Maroš Kramár (59): Vyskúšal flyboard

Má rád netradičné športové aktivity a medzi tie adrenalínové patrí určite aj flyboard. „Vyskúšal som si to pri nakrúcaní relácie Zázraky přírody, ale nebolo to vôbec jednoduché. Bola to v podstate taká príjemná pracovná dovolenka v Česku. Zalietal som si, no je veľmi ťažké naučiť sa udržať rovnováhu. Vyžaduje to zručnosť. Ale je to super zážitok, odporúčam skúsiť si to,“ nabáda herec.

Jana Hubinská (54): Naprieč Kanadou

Herečka dovolenkovala s dcérou za oceánom. „Prešli sme 6-tisíc km západnou Kanadou. Z Edmontonu cez Jasper, na sever do Princ Rupert, odtiaľ na Aljašku a potom dolu na juh. Úžasná trasa - cez Whistler, Squamish, Vancouver, Kelowna, Okanagan Lake, Revelstoke, Yoho NP, Banff, Rocky Mountains, Icefield a späť do Edmontonu.“ prezradila.