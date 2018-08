Pätica Čechov v problémoch: Na vrchol hory išli v trekingovej výbave, ratovať ich museli záchranári

V rakúskych Alpách sa dostalo do problémov päť Čechov.

Podľa správy denníka Kronen Zeitung vyrazili v sobotu ráno len s trekingovým vybavením z chaty Kolm Saigurn na túru do alpského terénu vo Vysokých Taurách. Museli im pomôcť záchranári.



Polícia oznámila, že cieľom Čechov bola chata Zittelhaus na vrchole Hoher Sonnblick, ktorý je v nadmorskej výške 3106 metrov. V skupine boli podľa tohto zdroja tri ženy a dvaja muži vo veku od 41 do 57 rokov. V lete sa na horu chodí aj cez ľadovec Kleinfleisskees. Skupina sa na neho neodvážila kvôli nedostatočnému vybaveniu. V hmle potom mala problém sa zorientovať a po siedmej hodine večer zavolala o pomoc.



Zalarmovaná bola alpská polícia aj letecká služba v Klagenfurte. Policajti sa so skupinou spojili a určili jej polohu vďaka údajom GPS. Okolo deviatej hodiny potom posádka policajného vrtuľníka skupinu uzrela asi 200 metrov pod chatou Zittelhaus. Vzhľadom na zlé podmienky nebolo možné pristáť, ale k skupine sa dostalo niekoľko záchranárov a s Čechmi sa stretli pred polnocou. Celú skupinu potom dostali bezpečne do údolia.