Sarri po premiérovom dueli v Premier League: Talianska a anglická súťaž sú takmer vo všetkom odlišné

Tréner Maurizio Sarri absolvoval úspešnú ligovú premiéru na lavičke futbalistov FC Chelsea. Jeho zverenci vyhrali v sobotňajšom zápase 1. kola anglickej Premier League na pôde Huddersfieldu Town presvedčivo 3:0.

O prvé dva presné zásahy sa postarali "sviatoční" strelci, v 34. minúte sa presadil N'Golo Kante a v poslednej minúte úvodného dejstva premenil jedenástku Jorginho, ktorý prišiel v lete z SSC Neapol rovnako ako Sarri. Skóre uzavrel desať minút pred koncom duelu Pedro Rodriguez.

"Teší ma, že sme vyhrali. V úvode sezóny nebude pre nás ľahké získavať body, pretože ešte nie sme v najlepšej forme. Keď sa pozriete na výsledok, vyzerá to, že to bol ľahký zápas. No najmä prvých 15 minút bolo veľmi náročných proti fyzicky zdatnému súperovi," povedal pre Sky Sports 59-ročný taliansky kouč.

Belgičan Eden Hazard nastúpil až v 76. minúte, keď nahradil Pedra. "Eden ešte nie je v stave, aby mohol odohrať celý zápas. Na ihrisko prišiel, keď už mohli byť hráči súpera unavení," vysvetlil tréner.

Sarri po stretnutí porovnal Premier League a taliansku Serie A, kde viedol v predchádzajúcich troch sezónach Neapol: "Takmer vo všetkom sú tieto dve súťaže odlišné. Z fyzického hľadiska je to v Anglicku iné, takisto rozhodcovia pískajú ináč ako v Serie A. Taliansky rozhodca by v sobotu zapískal možno o 15 faulov viac."

Sarri je pri kormidle Chelsea iba necelý mesiac a zverencov stále spoznáva: "Chcem vytvoriť dobré mužstvo. Rešpektujem schopnosti jednotlivých hráčov a ich osobnosti, no stále všetko len študujem. Musím sa adaptovať na tunajšie podmienky a určite sa nebudem pokúšať urobiť z Chelsea ďalší Neapol."