Séria tropických dní sa skončila: Slovenský rekord sa nepodarilo prekonať

Na juhu západného a stredného Slovenska sa sobotným (11.8.) počasím ukončila séria tropických dní na čísle 19.

V obci Somotor v okrese Trebišov meteorológovia zaznamenali opäť tropický deň. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe. "Na staniciach ako napríklad Hurbanovo, Nitra, Žihárec, Dudince a Rimavská Sobota sa v sobotu ukončila séria tropických dní v rade. Pre všetky uvedené stanice to znamená, že od 23. júla do piatka 10. augusta tu bol každý deň tropický a séria dní s teplotou aspoň 30 stupňov Celzia tu trvala bez prerušenia 19 dní," uviedli meteorológovia.

Zaujímavá situácia je podľa SHMÚ na stanici Somotor na východe krajiny. "Tu pozorujeme každý deň aspoň 30 stupňov Celzia v rade bez prerušenia od 25. júla až do soboty vrátane. V sobotu tu podľa operatívnych údajov bolo nameraných 30,6 stupňa Celzia," priblížili meteorológovia. Išlo o 18. tropický deň v rade. "Je to síce zatiaľ kratší rad ako pre viaceré stanice na juhu západného a stredného Slovenska, ale na druhej strane, na stanici Somotor je určitá pravdepodobnosť, že minimálne 30 stupňov Celzia bude nameraných aj v nedeľu a tiež aj v prvých dvoch dňoch (13.8. - 14.8.) budúceho týždňa," dodali.

Ak by v Somotore boli aj najbližšie tri dni tropické, tak by tam séria tropických dní bez prerušenia bola ukončená minimálne na čísle 21, čo by znamenalo nový rekord pre celé územie Slovenska.