Brutálne privítanie: Toto chystajú priaznivci Atlética pre nového gólmana Realu!

Jeho príchod potešil fanúšikov Realu Madrid! No druhý madridský tábor mu nevie prísť na meno! Pritom do roku 2014 stál Thubaut Courtois (26) v jeho bránke... Dnes je úhlavným nepriateľom celého Atlética Madrid, ktorého fanúšikovia mu chystajú „brutálne vrelé“ privítanie!

Všetko je vraj už zásluhou sociálnych sietí pripravené! Ak to vyjde, tak Courtois, ktorý do Realu prišiel pred pár dňami z londýnskej Chelsea, sa má na čo tešiť! Všetko si pokašľal tým, že pri predstavovaní v drese Realu náruživo bozkával klubové logo!

Už dnes je isté, že nadšený z toho nebude! Slabšie povahy by z toho ostali v šoku! Takže, nechajme sa prekvapiť, ako to zamáva s novou posilou Bieleho baletu... Fanúšikovský tábor Atlética vyzval každého, kto príde na najbližšie madridské derby, aby so sebou priniesol plyšové potkana, ktorý sa v sieti predajní IKEA predáva za jedno euro, a v okamihu, keď Courtois vybehne na trávnik v drese Realu, hodili hračku na ihrisko. Podľa skromných prepočtov tak na neboráka Belgičana dopadne okolo 50 000 týchto plyšových potvoriek.

1€ en el ikea. Si no nos organizamos para que le caigan 50.000 encima el día que venga al Metropolitano somos una mierda de aficiónhttps://t.co/qa3H7dIWCz pic.twitter.com/PmgVvD9YYE — Nacho (@Rojiblanco_ATM) 9. augusta 2018

Čakať netreba dlho! Už 15. augusta sa totiž hrá o európsky Superpohár, v ktorom sa stretne Real Madrid ako víťaz Ligy majstrov a Atlético Madrid ako víťaz Európskej ligy UEFA.