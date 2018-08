V noci vyvrcholí nevšedné divadlo, sú ideálne podmienky: Na nebi budú padať Perzeidy

V noci z nedele na pondelok vyvrcholí najznámejší meteorický roj Perzeidy.

Od polnoci do štvrtej hodiny rannej bude možné vidieť v priemere 70 meteorov za hodinu. Podľa astronómov sa dajú čakať ideálne pozorovacie podmienky, Mesiac bol v sobotu v nove a nebude tak svojím svitom rušiť sledovanie meteorov. Obloha ponúkne aj pohľad na štyri najjasnejšie planéty Slnečnej sústavy.



Prvý meteory bývajú spravidla pozorovateľné od 17. júla, vrchol nastáva pred polovicou augusta. Pre sledovanie meteorov astronómovia odporúčajú miesto vzdialené desiatky kilometrov ďaleko od miest, s výhľadom do všetkých strán. Ďalekohľad nie je potrebný, meteory sa objavujú náhodne po celej oblohe a sú dosť výrazné na to, aby ich bolo možné uvidieť okom.



Perzeidy majú svoj názov od súhvezdia Perseus, od ktorého zdanlivo vyletujú. V skutočnosti sú to prachové častice z kométy 109P Swift-Tuttle, ktorá sa naposledy priblížila k Slnku v decembri 1992. Čiastočky menšie ako zrnká piesku vstupujú do atmosféry rýchlosťou až 59 km / s a ​​zhorí skôr, než môžu dopadnúť na povrch Zeme. Pri prelete atmosférou sa jasne rozžiari, takže vyzerajú ako "padajúce hviezdy". Prvé zmienky o meteorický roji pochádzajú z 3. storočia, kedy si ich ľudia všimli krátko po umučení svätého Vavrinca. Preto sa niekedy tiež nazývajú Slzy svätého Vavrinca.