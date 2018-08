Karin Haydu priznala, ako je to s jej milostným životom: Pravda o mojich chlapoch!

Napriek tomu, že sa okolo herečky Karin Haydu (41) točia muži, toho pravého, zdá sa, zatiaľ nenašla. Jej srdce si na niekoľko rokov získal finančník Rastislav Podhorec (45), s ktorým sa napokon tento rok rozišla.

Herečka o svojom súkromí hovorí len zriedka, avšak tentoraz priznala, ako je to s jej milostným životom naozaj.

Haydu má za sebou niekoľko vzťahov, ktorým nebolo osudom dopriate. Ten posledný sa skončil po niekoľkých rokoch, ale ako sa zdá, herečka z toho veľkú tragédiu nerobí. Jej meno bolo po rozchode s finančníkom spájané s bratom hokejistu Ľubomíra Višňovského, Tiborom. Aj keď svoje súkromie skoro nikdy nekomentuje, pred pár dňami sa rozhodla povedať, ako sa veci naozaj majú. „Píšu, že som zadaná. Nie je to pravda. Nie je pravda ani to, že som bola v poslednom vzťahu zasnúbená. To, že ľudia majú kamarátov medzi opačným pohlavým, je prirodzené a nemusí byť každý, s kým sa stretnete, hneď vaším partnerom. Som single, ale byť sám neznamená byť opustený...“ napísala Karin jasne. Stredobodom jej života je aj tak vždy jej milovaná dcéra Vanessa, ktorá je pre ňu všetkým.