Adrenalínový beh v Tatrách: Len pre odvážnych, bežci sa driapali až na skokanský mostík

Dali si poriadne do tela! Skokanský areál na Štrbskom Plese opäť ožil športovcami. Bežeckí borci si to medzi sebou rozdali behom na veľký skokanský mostík.

V rámci originálnej adrenalíovej súťaže, ktorá sa prvýkrát predstavila na Slovensku, však bežali nie po schodoch, ale po mokrej tráve v extrémnom prevýšení 140 metrov!

Skoro 600 pretekárov si zmeralo sily na 400- metrovej dráhe. Tá mala 140-metrové prevýšenie, teda akoby bežali na 40. poschodie! Len najlepšia päťdesiatka mužov a štyridsiatka žien z kvalifikačných a semifinálových rozbehov si to vybehla až na vrchol skokanského mostíka. Najstarším bežcom bol 59-ročný Martin, najmladším 15-ročný chlapec z Česka. Podujatie sa u nás uskutočnilo prvýkrát, čím sme sa zaradili do svetového seriálu pretekov. Tie už úspešne fungujú od roku 2011 na 17 miestach. Víťazi postupujú na majstrovstvá sveta do rakúskeho Bischofshofenu, ktoré sa uskutočnia 25. augusta.

Na štart na Štrbskom Plese sa okrem amatérskych športovcov a nadšecov behu postavili aj triatlonistka Kristína Neč Lapinová alebo snoubordisti Zolo Strcuľa a Samo Jaroš.prezradila Kristína. Splnilo sa jej to a vyhrala s časom 4 minúty a 38 sekúnd.