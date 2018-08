Bratský nórsky atletický klan ničí konkurenciu: Najmladší to všetkým natrel!

BERLÍN - Kam prídu, tam pútajú pozornosť. Donedávna boli dvaja.

Na ME v Berlíne už nórsky bratský atletický klan Ingebritsenovcov vyrukoval s trojčlenným zastúpením v behu na 1 500 m a so snom o tom, že trio okupuje aj stupeň víťazov. Sen síce ostal snom, no aj tak sa triumf najmladšieho z nich, iba 17-ročného Jakoba, zapísal do dejín. Mladý Nór sa stal najmladším európskym šampiónom v histórii!

Ingebrigtsenovci štartovali po prvý raz na jednom šampionáte traja - Henrik (27), Filip (25) a Jakob (17) - a mali rovnaký program: štarty na 1 500 a 5 000 m, pričom Filip s Henrikom obhajovali na kratšej trati zlato a striebro z minulých ME v Barcelone. Jakob sa do nominácie dostal ako čerstvý európsky juniorský rekordér a medailista z oboch tratí z nedávnych MSJ v Tampere.

Ich tréner a otec v jednej osobe Gjert Ingebrig­tsen tipoval Filipa... Asi vychádzal zo štatistiky, že Jakob Filipa nikdy nezdolal a nad Henrikom vyhral iba raz z posledných piatich súbojov.