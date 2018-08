Jozef Metelka sa nevie dočkať domoviny: Na koňoch na Kráľovu hoľu!

Slovenský paralympionik Jozef Metelka splnil na minulotýždňových MS v cestnej paracyklistike cieľ, s ktorým do talianskeho Maniaga cestoval.

V časovke jednotlivcov v kategórii MC4 suverénne obhájil titul svetového šampióna. Viac ako súperi ho vytrápila úmorná horúčava, a tak nečudo, že sa nevie dočkať, ako sa schladí pod tatranskými končiarmi. „Najviac sa teším na trojdňový výlet na koňoch na Kráľovu hoľu,“ prezradil v rozhovore pre Nový Čas.

Toto je vlastne už druhý titul majstra sveta tohto roku. Ten prvý je z marca a z Ria de Janeiro v dráhovej cyklistike - v stíhacích pretekoch na 4 km.

Áno, je to dvojitý dúhový dres, tak ako aj minulý rok a siedmy celkovo. Je to zásluha mojich trénerov Toma Kirkova a Kyleighova Mannersova, celého tímu a všetkých, ktorí mi pomáhajú posúvať moje hranice. Mám také heslo - jedna noha, jeden tím a žiadne limity.

Ako prebiehala príprava na tieto majstrovstvá sveta?

Tom, tréner na cestnú cyklistiku, ma presvedčil, aby sme do Talianska odišli skôr. Hlavne kvôli horúčavám a aklimatizácii. To bol od neho výborný ťah. V Maniagu panovali veľké horúčavy a teplota vzduchu bola bežne okolo 35 stupňov a teplota na ceste bola pekelná. No ja sa pripravujem celý rok, hoci nie vždy to je len o bicykli. Mám mnoho alternatívnych športov a aktivít, ktorým sa venujem.

Ktoré to sú?

V zime je to lyžovanie a hlavne horské výstupy na lyžiach, ale aj lezenie v ľade aj na skale. Po Riu som vystúpil na Elbrus (5 642 m n. m.) a v Tatrách som absolvoval mnoho lyžiarskych túr. No aj tu v Taliansku sme si denne dopriali plávanie v príjemne chladnej vode v priehrade.

Čo plánujete po návrate na Slovensko?

Pôjdem pozdraviť rodičov do Piešťan a rýchlo sa budem ponáhľať do Tatier. Tam by som si mal zopakovať môj nosičský výstup na Chatu pod Rysmi. Na Popradskom plese ma čaká sud piva, ktorý mám vyniesť na chatu, nové skalné steny, no najviac sa teším na veľkú chuťovku. Mám absolvovať trojdňový výlet na koňoch zo Spišského Štiavnika na Kráľovu hoľu.

A čo bicykel?

Samozrejme, bicykle si beriem aj do Tatier. Čakajú ma tam moji cyklistickí kamaráti a majú pre mňa pripravené nejaké nové bikové prekvapenia. Pochopiteľne, všetko v rámci tréningu a prípravy.