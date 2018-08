Veľké tajomstvo Federerovej Mirky: Nechala arabského šejka kvôli Rogerovi?

Roger Feder (36) a jeho manželka Mirka (40) tvoria nádherný pár už niekoľko rokov. Avšak v poslednej dobe sa objavili informácie, že v čase, kedy Slovenska slávneho tenistu spoznala, mala byť zasnúbená s arabským šejkom.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Medzi Rogerom a Mirkou to zaiskrilo počas olympijských hier v Sydney, ktoré sa konali v roku 2000. Podľa talianského portálu gioia.it mala vtedy ešte aktívna tenistka, ktorá reprezentovala Švajčiarsko, patriť v tom čase inému mužovi - arabskému šejkovi, s ktorým mala byť dokonca i zasnúbená.

Aj napriek tomu, že rodáčka z Bojníc vypadla v Sydney už v 1. kole, z turnaja si nakoniec odniesla veľké víťazstvo v podobe Rogera Federera a bohatému šejkovi mala dať košom.

Dnes sú Federerovci šťastní a majú až štyri deti. Dievčatá Myla Rose (9) a Charlene Riva (9) sa im narodili v júli 2009, chlapci Leo (4) a Lennart (4) v roku 2014. Ďalšiemu rozšíreniu rodiny sa zatiaľ manželia nebránia. „Túto tému sme s Mirkou ešte neuzavreli,“ povedal Roger Federer pre švajčiarsky Coopzeitung. „Budeme to však riešiť až po skončení mojej kariéry. Momentálne je to dobré tak, ako to je. Všetci sme veľmi šťastní a užívame si spoločné chvíle,“ dodal švajčiarsky tenista.