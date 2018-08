Česká turistka s deťmi uviazla v Tatrách: Problém im spôsobil rozvodnený potok

V Hlbokej doline v Západných Tatrách uviazla v sobotu ráno 38-ročná česká turistka so svojimi deťmi vo veku 12 a 16 rokov.

Rodina chcela zostúpiť do údolia, ale pre rozvodnený potok po dažďoch a chýbajúci most to nebolo možné. Turistom pomáhala Horská záchranná služba (HZS).



Na Malorke zomrel český turista († 24): Osudným sa mu stal skok do vody

"Záchranári po príchode na miesto za pomoci lanovej techniky previedli členov rodiny cez potok a potom ich zahriali a poskytli im teplé tekutiny. Turisti išli v sprievode záchranárov do údolia Jaloveckej doliny, odkiaľ pokračovali samostatne vlastným motorovým vozidlom," informovala HZS na svojej internetovej stránke.