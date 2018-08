Desiatky cudzincov sa učia slovenčinu: Prečo začali a čo im robí najväčšie problémy?

Vedieť po slovensky! Taký je cieľ 154 zahraničných študentov z 33 krajín, ktorí sa prišli do Letnej školy slovenského jazyka a kultúry naučiť náš jazyk. Studia Academica Slovaca otvorila svoje brány už 54-krát a do lavíc sa usadili študenti z Rakúska, Talianska či Afriky.

Zisťovali sme, čo cudzincom robilo najväčšie problémy, prečo si vybrali práve slovenčinu a tiež, čo sa im na našej krajine páči.

Účastníkov primälo k prihláseniu všeličo. Niektorí sú začiatočníci, iní už hovoria takmer perfektnou slovenčinou. „Páči sa mi slovenská príroda a milí ľudia, preto som sa rozhodla učiť váš jazyk,“ prezrádza študentka Rossela (22) z Talianska, ktorej mama pochádza zo Slovenska. Ako dvanásťročná chodila na Slovensku do tanečného konzervatória, no po slovensky sa vtedy dobre nenaučila, a tak sa po rokoch rozhodla k jazyku vrátiť a zapracovať na ňom. „Najviac ma trápia slová s mäkčeňom ako ťava alebo štvrtok,“ priznáva s úsmevom. Aj jej spolužiačka z Rakúska - Kristína (19), sa učí po slovensky preto, že má slovenské korene.

„Problematické sú slová, v ktorých je veľa spoluhlások. Napríklad zmrzlina, s týmto slovom sa poriadne vytrápim,“ povedala, no slovenčinu označila ako prekrásny jazyk. Z väčšej diaľky pricestoval Nelson (28). Prišiel z afrických Kapverd, no nielen preto, že ho oslovil jazyk. Oceňuje aj prírodu, ženy či kultúrne zvyky. „Naučil som sa francúzsky, portugalsky aj anglicky, no túžil som vedieť aj menej známy jazyk,“ ozrejmil Afričan a dodal, že si slovenčinu zvolil preto, že sa vraj v rebríčku ťažkých jazykov umiestnila na popredných miestach.

,,Všetky slová považujem za náročné a najťažšie je pre mňa skloňovanie,“ priznal Kapverďan. Problémy mu však robia aj rody, ktorých význam ešte celkom nechápe, no podľa jeho slov je na dobrej ceste porozumieť princípom, ako ich správne určiť. Nelson sa už naučil aj frázu, ktorou chce prilákať pekné dievčatá.smeje sa Nelson.