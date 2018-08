Lupič diamantov má podľa zaužívaných predstáv čierne rukavice a kuklu.

V Británii však v istom klenotníctve nafilmovali pri pokuse o krádež drahokamu mravca. Malý hmyz sa snažil odniesť diamant, ktorý bol väčší ako on, po stole v obchode. Bol naozaj odhodlaný a prešiel s ním niekoľko metrov. Otázkou je, u akého priekupníka by ho chcel speňažiť a čo by si za drahokam kúpil.