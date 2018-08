Päť stredoškolákov zostrojilo jedinečného robota: Spraví za vás to, po čom mnohí už dávno túžia

Zostrojili výnimočného pomocníka. Partia slovenských stredoškolákov zostrojila vo voľnom čase robota Aurela, ktorý dokáže s pomocou mechanickej ruky zbierať malé predmety v priestore a premiestniť ich na určené miesto.

Už o pár dní odletia na prestížnu súťaž First Global Challenge do Mexika, kde si zmerajú sily s mladými vývojármi zo 150 krajín. Partia nadaných tínedžerov - Tomáš (18), Martin (17), Adam (17), Oliver (16) a Viliam (17) - vytvorila unikátneho robota, s ktorým budú v Mexiku súťažiť na medzinárodnej robotickej olympiáde. „Vďaka svojim funkciám by sa dal pokojne využiť, napríklad aj na upratovanie,“ povedal jeden z nich. Chalani majú veľké ambície. Súťaží sa v 14 kategóriách, a mladíci túžia uspieť aspoň v niektorej z nich.

„Už ako malý som sa chcel venovať technike a vede,“ hovorí Tomáš (18) zo Žiaru nad Hronom, ktorý má napriek veku s robotikou bohaté skúsenosti a pokračuje: „V roku 2011 som sa prihlásil na krúžok programovania lego robotov a odvtedy som sa začal zapájať do súťaží,“ vysvetľuje. S niektorými chlapcami z tímu sa poznajú už dlhšie. ,,Martin a Adam pochádzajú z môjho mesta, navštevovali sme rovnakú školu, krúžok a úspešne sme sa zúčastnili viacerých súťaží.“

S ostatnými sa spoznal, až keď ich vybrali do tímu. Aj keď mal každý z nich o robotovi inú predstavu, napokon sa dokázali dohodnúť. ,,Prvoradé bolo uvedomiť si, ako má fungovať, čo by mal zvládnuť a ako by mal vyzerať,“ objasňuje Tomáš. Cesta k fungujúcemu kusu neboľa ľahká. ,,Našťastie, rodina a kamaráti nás podporovali, aby sme to nevzdali. Príprava robota trvala necelé tri mesiace,“ prezradil Tomáš. Chlapci zhodne povedali, že robotika je ich najväčšia záľuba, nie však jediná. Adam sa venuje fitnesu, florbalu a joge, Oliver našiel záľubu vo včelách. Tomáš sa kvôli súťaži v Mexiku začal učiť španielčinu.

Ako funguje Aurel