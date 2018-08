Lekár František zachraňuje životy a pokoruje rekordy: Toto pred ním dokázal len jediný Slovák

Nedesí ho ani žralok! Internista František Nehaj (30) z Univerzitnej nemocnice v Martine sa nenudí ani sekundu. Popri záchrane životov a vydávaní vedeckých publikácií aj láme rekordy. Lekárovi a športovcovi v jednej osobe sa prednedávnom podaril unikátny kúsok.

Stal sa totiž len druhým Slovákom, ktorý zdolal americký kanál Catalina. Zátoku, kde sa to hemží žralokmi, preplával počas jednej noci. A to nie je všetko. Pred dvoma rokmi pokoril kanál La Manche! Tmavá noc, vlny a veľmi nízka viditeľnosť. Pre niekoho nočná mora, pre internistu Františka Nehaja ideálne podmienky na plávanie. A nie na obyčajné plávanie, ale prekonanie kanála Catalina širokého 35 kilometrov!

Odvážny lekár s výbornou kondíciou čakal na termín plavby dlhých 18 mesiacov. Príroda našťastie hrala v jeho prospech. Práve bolo pár dní po splne a hladinu Tichého oceána osvetľoval mesiac. „Mohol som si dokonca vychutnať aj pohľad na Mars,“ hovorí František. Hoci svetla bolo viac ako predpokladal, trápil ho omnoho väčší strach.

Žraločia hrozba

„Bola noc a videl som iba na meter okolo seba. Mal som strach, kedykoľvek sa mohol objaviť žralok. Musel som s tým rátať, že sa to môže stať, a musel som sa s tým zmieriť, že ak k tomu príde, môže byť koniec,“ priznáva. V obrovskom napätí a strese musela byť aj snúbenica Marianka, ktorá spolu s Františkovým bratom Jaroslavom, jeho ženou Ivanou a kolegom Jurajom tvorili posádku kajaka. Práve kajak ho chránil pred otvoreným morom. Spolu so sprievodnou loďou tvorili koridor, v ktorom sa Františkovi podarilo v bezpečí doraziť do cieľa.

Jedlo každých 20 minút

Prežiť takúto záťaž pomohlo pravidelné dodávanie živín, pitný režim a, samozrejme, podpora blízkych. „Jedlo mi podávali každých 20 minút, aby som predišiel vyčerpaniu," vysvetlil podrobnosti. Príjemnou časťou tejto náročnej športovej úlohy bol sprievod delfínov. „Plávali za mnou, počul som ich typický piskot. Najskôr som si však myslel, že je to škvŕkanie v mojom prázdnom žalúdku,“ spomína s úsmevom lekár.

Šesť hodín v tme

Plavba sa začínala v noci, tak­že František vchádzal do vody len pri osvetlení lode. Musel prekonať strach a na mori sa orientovať len podľa fosforeskujúcich paličiek na lodi a na kajaku. Nepríjemné boli aj náhodné dotyky neznámych predmetov a živočíchov, ako sú riasy a medúzy. „Človekom najskôr trhne, no musí sa znova skoncentrovať a ísť ďalej,“ vraví mladý internista. Ako ďalej povedal, najkrajšie bolo, keď po šiestich hodinách vyšlo slnko. „Veľmi ma to povzbudilo. Aj keď som plával neuveriteľných desať hodín, plával by som ďalej. Vôbec som sa necítil vyčerpaný,“ uzatvára František rozprávanie o dobrodružstve, na ktoré si len tak hocikto netrúfne.

Priebeh trasy

Počet kilometrov: 35

Čas: 10 hodín 35 minút

Teplota: 22 stupňov (subtropické pásmo)

Priemerná rýchlosť: 1,8 uzla za hodinu

Podávanie jedla a pitia: každých 20 minút

Dĺžka tréningu

Trénoval kondíciu - vytrvalosť a rýchlosť - v bazéne (najviac v Čadci doma a vo Veľkom Mederi) alebo na jazere.

Výkon

Detailne ho monitorovali dvaja striedajúci sa pozorovatelia, ktorých pridelila Plavecká asociácia, zapisovali jedálny lístok, dĺžku kŕmenia, teplotu vody, rýchlosť vetra.