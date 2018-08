Žilina získala zo Sampdorie mladý slovenský talent: Odobril mu to aj Škriniar

Slovenský futbalista Michal Tomič (19) bude pôsobiť v sezóne 2018/2019 vo fortunaligovom klube MŠK Žilina.

Mládežnícky reprezentant prišiel z talianskej Sampdorie Janov na ročné hosťovanie s opciou.

"Pred tromi rokmi som odišiel zo Senice na hosťovanie do Sampdorie, ktoré sa už po roku a pol zmenilo na prestup. Skončil mi vek, kedy už nemôžem nastupovať za U19. S agentmi sme tak hľadali možnosť, kam sa posunúť ďalej. Medzi prvými sa mi ozvali zo Žiliny, čo ma veľmi potešilo, pretože som nečakal takýto záujem. Zo začiatku to bol problém, pretože Sampdoria chcela, aby som ostal v domácej lige a sústredil sa na taliansky futbal. Tretia liga však nevyšla. Žilina tak do toho zatlačila a preto som rád, že som u 'šošonov'. Spojil som sa aj s Milanom Škriniarom a povedal mi, že určite mám ísť do Žiliny, ak mám príležitosť, pretože tam sa robí futbal na vysokej profesionálnej úrovni," povedal podľa klubového webu 19-ročný Tomič.

Univerzál, ktorý hrá prevažne na poste pravého obrancu, no tréneri ho môžu využiť aj na krídle, vie, čo chce dosiahnuť v tejto sezóne. "Cieľom je prebojovať sa do základnej zostavy a pomôcť tímu k úspešným výsledkom."