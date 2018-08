Rodina z Paríža mala netradičnú sťažnosť: Nad tým, čo im prekážalo, sa vám rozum zastaví

Rodina z Paríža, ktorá si za miesto dovolenky zvolila dedinu Bondons v národnom parku Cévennes na juhu Francúzska a ubytovala sa v kamenici v tesnej blízkosti bývalého kláštora a fungujúceho kostola, sa starostovi obce oficiálne sťažovala na vyrušovanie hlaholom zvonov.

Zvony kostola v Bondons zvonia vždy o 07.00 h, na poludnie a o 19.00 h. Rodina s dvoma školákmi však tvrdí, že pre dovolenkárov je zvonenie o siedmej ráno priskoro. Požiadali preto starostu obce Francoisa Duranda, aby dal vežové hodiny nastaviť na neskoršie ranné zvonenie.

Durand však ich žiadosť odmietol. Vysvetlil, že zvony o takom čase zvonili vždy a nevidí dôvod meniť to. Ak by chcel rodine vyhovieť, radnica by musela objednať a zaplatiť hodinára a tento postup zopakovať, aby po odchode dovolenkárov vrátila zvonenie na obvyklý čas. V rozhovore pre denník Midi Libre starosta dodal, že dovolenkári sa ubytovali v bývalej fare prestavanej na ubytovanie turistov. "Je to vedľa kostola, je tam zvon - jasné, že zvoní. Na dedine sú aj muchy a kikiríkajú kohúty".

Francúzske médiá pripomínajú, že nejde o prvý prípad, keď sa dovolenkári na úradoch sťažujú na špecifiká, ktoré prináša pobyt na vidieku. Parížska rodina oznámila, že sa bude sťažovať poskytovateľovi ubytovania a bude žiadať, aby vo svojich reklamných materiáloch jasne upozornil na hluk spôsobovaný zvonmi. Podľa médií viaceré podobné sťažnosti dovolenkárov skončili až na súdoch.