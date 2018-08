Vilma Jamnická († 101) zomrela pred 10 rokmi: Tajomná herečka s láskou k astrológii

Bola herečkou malých rolí, no napriek tomu Vilma Jamnická († 101) zanechala nezmazateľnú stopu v slovenskom divadelníctve. Okrem divadla mala aj ďalšie lásky – jogu a astrológiu.

Roky užívala vlastnú medicínu, vďaka ktorej v zdraví prežila celé storočie. Zomrela 12. augusta 2008 v tichej skromnosti v dome seniorov.

Pre astrologický horoskop si k nej chodili politici, umelci, ľudia, ktorí chceli poznať svoj život, možno aj osud. Svoj vlastný život vyrozprávala Vilma Jamnická († 101) v dvoch knižkách, ktoré sme spolu napísali. Prežila som s ňou intenzívne štyri roky. Pamätám si na naše prvé stretnutie u nej doma pred tým, než sme sa pustili do písania. Vtedy 98-ročná herečka v sebe nezaprela astrologičku, vzala zo stola knihu o astrológii, ktorá vyzerala ako matematicko-fyzikálne tabuľky. „Ktorého máme dnes?“ spýtala sa. Pamätám si, že bol marec.

Otvorila knihu a na príslušný dátum v riadku priložila pravítko. Chvíľu čosi študovala, potom si zložila okuliare a vyhlásila: „Ascendent ukazuje, že všetko, čo dnes začnem robiť, dobre dopadne. Tak sa pustime do písania!“ Fakt je, že za knižku Elixír môjho života sme dostali ocenenie Zlatá kniha vydavateľstva. Ktovie, ako by to bolo bývalo, keby ascendent ukazoval niečo iné...