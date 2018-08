Jedna smrť českého turistu za druhou: Odborník vysvetlil, prečo Česi umierajú na dovolenkách!

Minulý týždeň zabil Čecha v Egypte žralok, dvaja muži sa utopili na dovolenke v Bulharsku a mladá žena zomrela po páde do vodopádu v Rakúsku.

Už to vyzerá, že toto leto je pre našich českých susedov prekliate. Odborník však hovorí, že sa nič výnimočné nedeje. ,,Tento rok nie je v ničom extrémny, je v podstate štandardný. Extrémne je, čo sa stalo v Egypte. Je to opticky zaujímavejšie než iné úmrtia,“ zistil český Blesk od podpredsedu Asociácie cestovných kancelárií ČR Jana Papeža.

Každoročne zomrie v zahraničí približne 400 Čechov, pričom okolo 100 úmrtí pripadá na letnú sezónu. Od polovice júna do polovice septembra zomrie približne jeden český dovolenkár denne. Minulý rok v lete v zahraničí zomrelo 101 Čechov, v roku 2016 to bolo 108 a v roku 2015 ich umrelo 117.

Krajinami, kde českí turisti najviac zomierajú, sú Slovensko a Nemecko. Za celý rok 2017 ich u nás zomrelo 115, v Nemecku 110. Nasledovali Veľká Británia (27 úmrtí), Chorvátsko (23) a Španielsko (23).

Ako píše Blesk, za úmrtiami Čechov je to, že sú na dovolenkách akčnejší a často skúšajú rizikové zážitky. ,,Turistika sa mení z odpočinkovej na zážitkovú, takže prípadov zranení a rizikových okamžikov bude pribúdať,“ povedal Jan Papež. ,,Česi si častokrát nie sú vedomí rizík a nie sú trénovaní na to, do čoho sa púšťajú. Myslím, že aj prevádzkovatelia atrakcií budú musieť viac strážiť, koho na atrakcie púšťajú, a cestovné kancelárie sa budú musieť viac zamerať na osvetu."