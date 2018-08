Muža odsúdili za znásilnenie a vraždu dievčatka († 7): Sťažnosti na smrtiacu injekciu!

Americký štát Tennessee vo štvrtok po deviatich rokoch popravil odsúdeného zločinca.

Smrtiacou injekciou skončil v nashvillskej väznici život muža potrestaného za znásilnenie a vraždu sedemročného dievčaťa. Nepomohol mu ani protest proti využitiu kombinácie látok v injekcii, ktoré podľa jeho advokáta môžu spôsobovať popravovanému bolesť, uviedla agentúra AP.



Päťdesiatdeväťročný Billy Ray Irick bol súdom uznaný vinným zo zločinov spáchaných na dievčati z mesta Knoxville, o ktoré sa mal v roku 1985 starať. "Chcem len povedať, že je mi to vážne ľúto, a to... To je všetko," znela podľa AP jeho posledné slová.



Súd pred popravou zamietol žiadosť o jej zrušenie, ktorú Irickov advokát podal kvôli údajne nevhodnej kombinácii látok v injekcii. V Tennessee sa totiž na utíšenie bolesti z používaných jedov nasadzuje do smrtiacej zmesi midazolam, ktorého účinnosť advokát Iricka spolu s obhajcami ďalších odsúdencov spochybnil.



Krátko po aplikácii injekcie začal popravovaný muž sťažka dýchať, vydávať hrdelné zvuky a kašlať. Súdny asistent sa pokúšal skontrolovať jeho stav, ale podľa AP sa nestretol so žiadnou odozvou. Za ďalších niekoľko minút bol Irick vyhlásený za mŕtveho.