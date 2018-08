Pohreb skončil obrovským nešťastím: Smútiaci sa na kare otrávili jedlom, desať z nich zomrelo!

Najmenej desať ľudí zomrelo v Peru po tom, čo sa počas pohrebnej hostiny otrávili podávanými pokrmy.

Ďalšie viac ako štyri desiatky ľudí boli prevezené do nemocníc a niektorí sú vo vážnom stave, informoval denník El Comercio. Smútočná slávnosť sa odohrávala v pondelok v horskej dedine San José de Ushua blízkosti jihoperuánského mesta Ayacucho.



"Boli sme v dome nebožtíka, a ako býva zvykom, pohostili nás večerou. Potom, čo sme sa najedli, sa jednej z jeho dcér urobilo zle. Mysleli sme, že to bol prejav smútku, ale potom sa to prihodilo ďalším ľuďom," povedala denníku jedna zo šťastnejších stravníkov Rosangela Diaz, ktorá hostinu prežila bez vážnejšej ujmy.



Časť pacientov bola prevezená do nemocnice v meste Arequipa, najvážnejšie prípady letecky do metropoly Limy. Takmer dve desiatky ľudí sú naďalej vo vážnom stave. Pitvy mŕtvych tiel preukázali, že išlo o silnú otravu, nie je však zatiaľ úplne jasné, aká látka ju spôsobila a ako sa do pokrmu dostala. Hostia podľa vyšetrovateľov konzumovali najmenej tri druhy pokrmov a nápojov.