V lese objavili vrak starej dodávky: Patrila svetoznámej kapele

Polorozpadnutú dodávku, ktorú vo svojich začiatkoch používala americká rocková skupina Aerosmith, objavili počas natáčania televízneho programu American Pickers o starožitnostiach.

Hrdzavé vozidlo sa nachádzalo za farmou v obci Chesterfield v štáte Massachusetts. Lokalita nálezu je približne 160 kilometrov západne od Bostonu, odkiaľ skupina pochádza, informovala vo štvrtok stanica BBC. Autenticitu vozidla značky American Harvester Metro z roku 1964 potvrdil bývalý člen skupiny Ray Tabano. Tento rytmický gitarista, ktorý hral v skupine v rokoch 1970-72, uviedol, že dodávka bola ako "valiaci sa hotel".

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

"Jazdili sme ňou z Bostonu do New Hampshire na vystúpenia, za ktoré sme inkasovali 125 dolárov. Po tom, ako sme zaplatili za benzín, mýto a jedlo, zostali každému z nás tri doláre," povedal Tabano v programe. Ako dodávka skončila opustená v lese, nie je jasné. Majiteľ pozemku však vyhlásil, že vozidlo sa tam nachádzalo už v čase, keď túto nehnuteľnosť kúpil. Pravdepodobne to bol niekto, kto mal určitú súvislosť s Aerosmith.

Vrak dodávky teraz odkúpil od majiteľa štáb programu American Pickers za 25.000 dolárov s tým, že ide o ikonický kus rockandrollovej histórie. Program sa vysiela na americkej satelitnej stanici History od roku 2010.