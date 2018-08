Zúfalá mama zažila v nemocnici šok: Ubolenú Larku (2) odmietali ošetriť! Šialené, ako sa k nim správali

Mala veľký strach o dcérku. Lucia (29) potrebovala pomoc pre svoju dcérku Laru (2), ktorá dostala v utorok vysoké teploty a veľmi sa sťažovala na to, že ju bolí uško. Mama ju vzala na pohotovosť.

Zostala však v nemom úžase z toho, ako sa k nej správali. Lekári ju posielali od dverí k dverám. Zúfalá žena podala sťažnosť na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Rodičia by pre svoje deti urobili všetko, no niekedy sa cítia bezmocní, pretože narazia na neochotu. „Dcéra sa poobede zobudila s vysokou teplotou do 39 stupňov Celzia. Plakala a hovorila, že ju bolí uško. Zobrala som ju na detskú pohotovosť do Trenčína,“ začína rozprávať mama Lucia a pokračuje: „Na dverách bolo napísané - pohotovosť od 16.00 hod. Bolo pol tretej odpoludnia a počula som vo vyšetrovni zvuky, tak som čakala, že keď vyjde niekto von, popýtam sa, kam s dieťaťom v akútnom stave.“

Maličká Lara bola ubolená a chcelo sa jej vracať. „Čakali sme 15 minút a potom som zaklopala. Nič sa nedialo, tak som zaklopala znova. Zase nič. Zabúchala som.opísala Lucia, ktorá po lekárových slovách ostala ako obarená.

„Podráždeným tónom ukázal na hodinky, že pohotovosť je až od 16.00 hod.,“ s plačom vraví nešťastná mama, ktorá sa ho opýtala, kam majú teda ísť. „Povedal: ‚Nevybuchujte tu na dvere, mám objednané dieťa na prehliadku a nemám čas sa vybavovať! Choďte rovno k ušnému...‘ A potom zabuchol dvere,“ dodala namosúrená mama, ktorá sa rozbehla do druhej budovy k ušnému, kde jej povedali, že potrebuje lístok od obvodného.

„Dcérka mi na rukách kvílila a ja som zostala s plačom úplne na dne. Do štvrtej som musela čakať na papier a znovu utekať na ušné. Z ušného sme napokon odišli so zápalom oboch ušiek s antibiotikami. Podala som sťažnosť na lekára a na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. „Situáciu prešetrujeme, nebudeme sa v tomto okamihu k veci bližšie vyjadrovať,“ uzavrela hovorkyňa trenčianskej nemocnice Martina Riedlová.