Ako v cirkuse! Senecké jazerá obsadili Írski kočovníci: Výstredné dievčatá, drahé autá, hluk a chľast!

Jedni sa tešia, druhí hromžia! Do kempu na Seneckých jazerách prichádzajú v posledných dňoch vo veľkých skupinách karavany z Veľkej Británie a Írska. Podľa odhadov je tu vyše 100 karavanov a utáborili sa zhruba na mesiac.

Majitelia podnikov a stánkov sa tešia, že zarobia, ostatným návštevníkom však prekáža, že sú hluční a robia neporiadok. Írski kočovníci, ako sa nazýva potulné etnikum z Írska a Veľkej Británie, cestujú v karavanoch po Európe. Spoznať ich na prvý pohľad - vedľa karavanov majú zaparkované autá luxusných značiek, na stoloch minimálne desať fliaš piva a počuť ich na desiatky metrov.

Fotogaléria 14 fotiek v galérii

Najprv chodilo len pár rodín, teraz ich už v kempe nejde prehliadnuť. Partia z írskeho mesta Limerick to tu už dobre pozná a dovolenku na Slovensku si pochvaľuje. „Páči sa nám tu, je tu teplé počasie, pekné ženy a lacný alkohol. My sme teraz prišli z Nemecka, tam to bolo menšie. Sme tu rodiny aj kamaráti,“ povedal nám mladý muž, ktorý sa nám predstavil ako Dick.

Varenie strieda diskotéka

Sú tu všetky generácie - mladí, dôchodcovia aj deti. Muži zvyknú cez deň vysedávať v pohostinstvách, ženy pripravujú jedlo, upratujú karavan alebo sa venujú deťom. Večer smerujú mladí na diskotéky. „Do takej druhej-tretej v noci, kým pijú, je relatívne pokoj, ale potom sa to začne. Niežeby robili zle ostatným, ale medzi sebou sa začnú biť. Niektorým domácim to prekáža, ale iní sú radi, že z toho zarábajú. Lebo oni majú peňazí dosť,“ prezradil vyhadzovač v jednom z klubov.

Prevádzkari podnikov sú spokojní, kočovníci totiž pijú len drahšie pivá a drinky. Kto sa však z ich prítomnosti neteší, sú českí turisti. „Chodíme sem už asi 12 rokov, ale toto sme tu ešte nezažili. Tí Íri sú strašne hluční. Nedá sa tu spať v kempe, jazdia tu v noci bezohľadne autami. Ráno o piatej zvyknú vytrubovať, čo nás budí. Oni k vode nechodia, jediné, čo ich zaujíma, sú stánky s alkoholom a večer diskotéky. Už sme tu asi poslednýkrát. A to nehovorím len ja,“ prezradil nasrdený Čech, ktorý do kempu prišiel so ženou a dcérou. Dodal, že sa sťažoval aj u bezpečnostnej služby, ktorá areál chráni. Tá mu odkázala, nech sa obráti na štátnu políciu.

Irish travellers

Katarína Nádaská, etnologička:

- Írski kočovníci sú pôvodnou menšinou obyvateľstva, ktorá je súčasťou írskej spoločnosti vyše 800 rokov. Majú svoju vlastnú históriu, kultúrne hodnoty. Typické znaky sú včasné sobáše, mnohopočetné patriarchálne rodiny, tendencia sťahovať sa.