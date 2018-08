Vietnamcom sme dali lietadlo, ktorým mali uniesť Thanha zadarmo: Zaplatia za požičanie nášho špeciálu?!

Kauza únosu vietnamského podnikateľa neutícha ani po niekoľkých týždňoch. Škandál sa dostal na stôl poslancom bezpečnostného výboru, ktorí vypočúvali ministerku vnútra Denisu Sakovú (42). Tá zopakovala, že je potrebné počkať na vyšetrenie celého prípadu.

Objavujú sa pritom ďalšie nezrovnalosti, ktoré v celom vysvetľovaní nesedia. Zaujímavé je tiež to, že za vyjadrení bývalých ministrov vnútra sa vládny špeciál pre zahraničné delegácie nepožičiaval. Bude ministerstvo žiadať preplatenie nákladov od Vietnamcov? Rezort pritom k podobnému postupu pristúpil, keď minulý rok vystavil faktúru za lety do Popradu v hodnote takmer milión eur. Kým vo vlaňajšom prípade určil rezort vnútra cenu Kiskových letov celkom presne, koľko stála cesta špeciá­lom z Bratislavy do Moskvy nová ministerka vnútra Denisa Saková (42) vo štvrtok povedať nevedela. Cestu pritom platilo Slovensko.

„Bolo požičané bezodplatným spôsobom členom vietnamskej vlády,“ reagovala Saková. Obhajovala sa uznesením vlády z roku 2006, kde sa podľa nej píše že „lietadlá letky Ministerstva vnútra môžu byť bezodplatným spôsobom použité na prevoz alebo na služobné cesty čelných predstaviteľov SR aj hlavných predstaviteľov vlád iných krajín a medzinárodných inštitúcií, pokiaľ si to osobitný účel vyžaduje.“ Otázku, či bude rezort v prípade dokázania zneužitia vládneho lietadla na zavlečenie Vietnamca požadovať preplatenie nákladov, ministerka označila za hypotetickú. „Uvidíme, aké kroky v tejto diplomatickej oblasti podnikne Ministerstvo zahraničných vecí, ako sa k tomu postaví vláda SR, ak by sa náhodou také niečo preukázalo,“ dodala.

Na zasadnutí výboru okrem nej sedel i policajný prezident Milan Lučanský a exminister Róbert Kaliňak. Práve ten sa podľa vyjadrenia opozičného poslanca Miroslava Beblavého správal nervózne, pôsobil ako ministerkin šéf a skákal všetkým do reči.skonštatoval bývalý minister obrany za SaS Ľubomír Galko (50). Kaliňák pritom opakuje, že o vedomom prevoze Vietnamca nemali ani poňatia a spochybňuje aj závery nemeckých vyšetrovateľov či súdu, ktorí nemajú pochybnosti o tom, že na palube nášho špeciálu Thanh bol. „Ak som bol naivný, prosím, ale nepredpokladal som to. Ani dnes mi to nejde do hlavy, aby váš partner z inej krajiny osobne prišiel, aby si niekoho zobral, to je vec, ktorá sa mi ťažko verí, to je veľmi komplikované,“ zdôvodňoval. Taktiež dopĺňa, že podľa neho sme poskytli aj v minulosti vládny špeciál napríklad delegácii Čiernej hory či vyslancovi OSN a bolo to štandardom.

V tomto prípade mu však oponuje exminister Daniel Lipšic. „Nikdy sa mi to nestalo. Vládny špeciál sme mimoriadne používali pri výnimočných situáciách. Nikdy sme ho nepoužili na žiadosť zahraničnej delegácie a bral by som takúto žiadosť ako veľmi zvláštnu,“ uviedol Lipšic pre Denník N. Nový Čas oslovil aj exministra vnútra Vladimíra Palka. „Pokiaľ som bol ministrom nikdy sa nezapožičiaval vládny špeciál zahraničným užívateľom alebo delegáciám. Pripúšťam však, že vo výnimočných prípadoch je takéto zapožičanie oprávnené, samozrejme nie na vykonanie únosu,“ zakončil.

Pochybnosti okolo únosu





1. Zadanie do Schengenského priestoru

Kaliňákova obrana spočívala aj v tom, že Nemci nezadali do Schengenského systému meno uneseného. Nemci tvrdia, že tak spravili do 24 hodín. Exminister tak zmenil rétoriku a tvrdí, že podľa informácií spred pár mesiacov, kedy to zisťovali, nič také nenašli a nevedia sa dostať do histórie a preveriť, či tam bol nahlásený.

2. Požičanie špeciálu vietnamskej delegácii na poslednú chvíľu

Vietnamci prileteli do Bratislavy na poslednú chvíľu. Najskôr pre nich išiel náš špeciál do Prahy, neskôr ich odviezol aj do Moskvy. Podľa vyjadrení exministrov takéto náhle oficiálne návštevy nikdy nemali.

3. Kontrola pasov na letisku

Otázka je, ako prebieha kontrola pasov. Poslanec Beblavý upozornil, že ministerka v minulosti informovala, že táto delegácia bola štandardne pasovo vybavená. Z rokovania vyplynulo, že delegáciu odbavili po príchode autom k lietadlu, kde pozrel colník doklady, čo považujú za štandard.

Odhadovaná cena

Praha -> Bratislava (293km) - 2 300 €



Bratislava -> Moskva (1 633km) - 13 000€