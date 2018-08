Mikitova krv sa nezaprie: Hráva s číslom, ktoré nosil jeho legendárny príbuzný!

Krv sa nezaprie.

Na slovenských klziskách už niekoľko sezón brázdi ľad Michal Guoth (22), ktorý aktuálne pôsobí v prvoligovom tíme HC Bratislava. Mladý obranca je príbuzným nebohého Stana Mikitu († 78), je totiž vnukom jeho staršieho brata Juraja.

Michal je rodákom z Bratislavy a odchovancom ružinovského hokeja, ale v minulosti odohral aj 17 stretnutí v Tipsport lige v drese Nitry. Dokonca v tomto klube pôsobil aj v majstrovskej sezóne 2015/2016, ale do bojov o titul nezasiahol. Momentálne je hráčom HC Bratislava, kde ho čaká druhá sezóna v prvej lige. Mladý obranca síce na rozdiel od legendárneho Stana Mikitu, ktorý bol mladším bratom jeho dedka Juraja, nehráva na pozícii útočníka, ale aj napriek tomu nosí na drese jeho číslo 21. Denník Nový Čas sa snažil s príbuzným slávneho Mikitu spojiť, ale do redakcie nám zaslal iba krátke stanovisko: „Najbližšia rodina Stana Mikitu si neželá, aby sa niekto z rodiny vyjadroval do médií. Ďakujem za porozumenie,“ vyjadril sa Michal Guoth.