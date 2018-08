Bratislavčania sa varia vo vlastnej šťave, neuveriteľné, čo sa deje na východe: Katastrofické zábery z Popradu!

Bola to len chvíľa, no poriadne intenzívna. Každý by si želal v týchto dňoch osvieženie, ale takéto?!

Bratislavčania tomu nebudú chcieť uveriť. A nielen oni. Na väčšine územia Slovenska je situácia na nevydržanie. Teplo sála odvšadiaľ, a ak nemáte klimatizáciu alebo vysokovýkonný ventilátor, horúčava vás totálne zmorí. Do redakcie sa nám však ozvala čitateľka Renáta, ktorá nakrútila zábery akoby z opačnej strany sveta. Je neuveriteľné, že toto sa nedávno odohralo na Slovensku. Katastrofické zábery nakrútila v Poprade a ako tvrdí, trvalo to len pár minút. Búrka ktorá sa mestom prehnala pripomína tropický hurikán. Otvoriť galériu Renáte búrka odfaklila kus ihličnanu. Zdroj: Tip/ Renáta