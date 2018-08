Slovák relaxoval na pláži v Malorke, keď začal poplach: Plavčík vykrikoval slová, ktoré nechce počuť nik!

Aj na dovolenke musel stresovať! Vladov oddych na pláži nečakane prerušil plavčík s píšťalkou.

Do redakcie sa nám ozval čitateľ Vladimír, ktorý poplach na Malorke zažil na vlastnej koži. Kto by čakal, že relax v priezračnej morskej vode môže tak rýchlo skončiť? Stačilo jedno zapískanie plavčíkovej píšťalky a to desivé slovo: Žralok!

Vladimír si práve užíval slnečné lúče na pláži v obľúbenej destinácii, keď začul krik plavčíka. "Približne o 15:00 nás začal plavčík vyháňať z pláže, v ruke mal červenú zástavu a píštalku," opisuje čitateľ. "Nik nevedel, čo sa deje, čakali sme na pláži asi pol hodiny, žralok sa objavil na vedľajšej pláži, ktorá je vzdialená len pár metrov," opisuje chvíle hrôzy.

Vedľajšia pláž už bola pritom obtiahnutá červenou páskou. "Z člnu pozorovali jeho pohyb, ľudia sa začali zhromažďovať na skalách nad plážou, kde ho pozorovali," dodáva Vlado. Žraloka podľa jeho slov uspali a odvliekli. Do vody v bazpečnej vzdialenosti od pláže ho však nevrátili a predátor, bohužiaľ, uhynul.