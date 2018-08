Skončí v AS Rím? Slovenský futbalový reprezentant Norbert Gyömbér (26) podľa webu forzaroma.com už nefiguruje v plánoch trénera talianskeho klubu AS Rím Eusebia Di Francesco.

V minulej sezóne Gyömbér hosťoval v druholigovom FC Bari. Sezóna mu tam vyšla a vyzeralo to, že sa vráti do AS Rím, s ktorým má platnú zmluvu do 30. júna 2019. Teraz sa ale špekuluje, že by sa mohol sťahovať do španielskeho klubu CD Leganés.