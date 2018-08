Hráči môžu Mikitovi († 78) ďakovať: Stan vymyslel ohnuté čepele!

Možno málokto z fanúšikov vie, že Stan Mikita bol aj vynálezcom. Počas jeho éry sa hralo iba s drevenými hokejkami, ktoré mali rovnú čepeľ.

A práve rodák zo Slovenska ich ako prvý začal ohýbať. Došiel na to úplne náhodou na tréningu!

Na jednom z tréningov Chicaga v roku 1962 sa Stanovi Mikitovi nešťastne dostala hokejka do štrbiny na dvierkach pri mantineli. „Následne do mňa ešte jeden spoluhráč strčil a počul som, ako mi hokejka praskla. Lenže koniec čepele sa nezlomil, bol iba ohnutý. Do konca tréningu ostávalo vyše desať minút, tak som si povedal, že nepôjdem po novú hokejku do kabíny a dotrénujem s prasknutou,“ zaspomínal si pred pár rokmi pre zámorské médiá Mikita. „Spoluhráč Bobby Hull sa ma vtedy spýtal, či s tou hokejkou dokážem vystreliť. Skúsil som to a puk dostal inú rotáciu a falš. Od tohto momentu sme s Hullom začali hokejky zahýbať.“

Rodák zo Slovenska ako prvý začal ohýbať hokejky. Jeden zápas za Košice

Mikita sa so zahnutou hokejkou predstavil aj v exhibičnom zápase na Slovensku 8. augusta 1967. Bola to jeho prvá návšteva Slovenska od roku 1948, keď ako osemročný chlapec odišiel do Kanady. V spomínanom zápase si obliekol dres Košíc a v súboji proti Smrečine Banská Bystrica strelil pri triumfe 9:1 štyri góly. „Spomínam si presne na ten zápas, bolo to v lete a bol to prípravný duel. Stan trafil dokonca pukom do hlavy aj gólmana hostí, ktorého museli následne odviezť do nemocnice a už do hry nezasiahol. Mikita mal vtedy poriadnu strelu,“ spomína legendárny československý gólman Jiří Holeček. „Viem, že po zápase sme sa Mikitu pýtali na Bobbyho Hulla. A on nám povedal – no čo vám poviem, ja som takýto a Bobby Hull je dvakrát väčší ako ja,“ dodal Holeček.