Erdoganov spojenec podporil referendum o zavedení trestu smrti: Nevidí dôvod, prečo ho neschváliť

Krajne pravicový spojenec tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana prisľúbil, že predostrie v parlamente návrh na opätovné zavedenie trestu smrti.

Zrušili ho v roku 2004, keď sa Turecko pokúšalo vstúpiť do Európskej únie. Informovala o tom v stredu agentúra DPA.

"Návrh na trest smrti predložíme v parlamente. Poskytneme ho frakciám štyroch politických strán a požiadame o podporu," povedal predseda ultranacionalistickej Veľkej strany jednoty (BBP) Mustafa Destici.

"Ak poskytnú podporu, povedie to k referendu. Ak nie, potom to závisí od parlamentu," povedal Destici na tlačovej konferencii, z ktorej citovala agentúra Anadolu. "Bratia, viete, ako citlivo sa staviam k trestu smrti. Ak to prejde v parlamente, niet dôvodu, prečo by som to mal blokovať," dodal.

Erdogan už hovoril o referende o opätovnom zavedení trestu smrti po neúspešnom vojenskom pokuse o prevrat v krajine v roku 2016. Takýto krok by podľa AP viedol k zmareniu úsilia krajiny o vstup do Európskej únie.

Trest smrti bol v Turecku naposledy vykonaný v roku 1984. V roku 2002 turecký parlament schválil súbor reforiem, ktorý zahŕňal i zrušenie trestu smrti.