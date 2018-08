Zlodejov u Kočnerovcov riešia ako závažný trestný čin: Využije vlamačku na vysvetlenie straty zmeniek?!

Podnikateľ Marián Kočner (55) sedí uprostred horúceho leta v chládku väzenskej cely. Nový Čas zistil, že túto skutočnosť využili neželaní návštevníci vo vile na Kolibe, kde obvinený biznismen zvyčajne žije.

Dom oficiálne vlastní jeho manželka Karolína (55), s ktorou sa Kočner rád ukazoval aj na verejnosti. Polícia zatiaľ o detailoch skutku zo sobotnej noci mlčí, ale z vyjadrení prokuratúry je jasné, že riešia závažný trestný čin, za ktorý páchateľom hrozí až 5 rokov basy.

Páchatelia mali do honosného príbytku vojsť po rebríku a vypáčiť dvere na balkóne, pričom ich cieľom vraj bol trezor. Zlodejov mal odplašiť alarm, no nie je jasné, či niečo zmizlo. Polícia potvrdila, že začali trestné stíhanie vo veci trestného činu porušovania domovej slobody, z čoho vyplýva, že zatiaľ neriešia krádež.

Podľa vyšetrovateľov však môžu stíhanie rozšíriť, ak budú mať dôkazy smerujúce k tomu, že v dome niečo chýba. Zatiaľ čo polícia o bližších detailoch mlčí, prokuratúra Novému Času potvrdila, že skutok sa posudzuje v rovine závažnejšieho trestného činu. „V predmetnej trestnej veci je vedené trestné stíhanie pre prečin porušovania domovej slobody podľa § 194 ods. 1, ods. 2 písm. a) Trestného zákona,“ skonštatoval hovorca bratislavskej krajskej prokuratúry Michal Šúrek.

Podľa advokáta Róberta Bánosa polícia preveruje čin ako závažný spôsob konania, ktoré má zvýšenú trestnú sadzbu. „Znamená to, že skutok bol spáchaný za prítomnosti niektorého osobitného kvalifikačného znaku, a to napr. zbraňou, po dlhší čas, násilím, vlámaním či organizovanou skupinou, pričom pri predmetnom trestnom čine, mám za to, že tento bol spáchaný práve vlámaním,“ hovorí Bános.

Staré dobré zmenky

Stále pritom nie je jasné, kde sa nachádzajú originály zmeniek, ktoré si Kočner vzal zo súdu. Napriek ubezpečeniu sudcu, že sa vrátia do spisu do 20 dní a ktorý ho aj vďaka tomu pustil z väzby, zmenky ani po takmer dvoch mesiacoch nikto z kompetentných nevidel. „Podľa zistení tunajšieho súdu do civilných konaní v prípade sporu p. Mariána Kočnera nebol doručený žiadny zahraničný znalecký posudok. Originály zmeniek vrátené neboli,“ povedal hovorca súdu Pavol Adamčiak.

Nedávno Kočnerovi advokáti oznámili, že cenné papiere za 42 miliónov eur preskúmal americký forenzný technik Gerard M. Laporte a ten vraj potvrdil ich pravosť. Vrátenie originálov už označovali za „komplikované“. Znalec Markízy, naopak, vylúčil, že by pochádzali z obdobia okolo roku 2000, ale podpísané boli oveľa neskôr.

K tomu, či o vlámaní do vily Kočner vie, sa jeho advokáti nevyjadrili. Vyšetrovateľ Jozef Vachálek si myslí, že tento čin možno použiť ako zásterku. „Je možné, že to obvinený využije vo svoj prospech a môže tvrdiť, že zmizli zmenky, kľúčové však bude, či polícia začne riešiť aj krádež,“ zakončil. Kočner stále čaká na to, či ho pustia z väzby.

O čo mohlo ísť v dome u Kočnera

1. zlodeji išli cielene po veciach súvisiacich so súdnym konaním

2. krádež, ktorá poslúži ako výhovorka, že boli ukradnuté napr. originály zmeniek, ktoré chýbajú v spise

3. náhodne vytypovaný dom, v ktorom chceli zhabať cennosti