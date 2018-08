S futbalistami Spartaka sa fanúšik nenudí: Zelená nosí Trnave šťastie!

Nespoznávali ich! S futbalistami Trnavy sa fanúšik nenudí. Nielen pri rozdielnych výkonoch a výsledkoch v slovenskej najvyššej súťaži a v Lige majstrov.

V domácej pohárovej odvete proti Legii Varšava boli spartakovci od zlej farby nastriekanej na trávnik zelení na hlavách aj rukách. Hoci prehrali, postúpili. Zdá sa, že táto farba im nosí šťastie.

V úvodnom dueli 3. predkola vybehli na ihrisko CZ Belehrad prvý raz v klubovej histórii dokonca v zelených dresoch.

„Súper nastúpil v bielo-červených. Preto sme nemohli použiť bielu kombináciu. Do Belehradu sme nebrali ani tradičné červeno-čierne dresy. Najjednoduchšie bolo hrať v zelených dresoch, ktoré máme schválené od UEFA na zápasy vonku ako tretiu možnosť. Do úvahy ešte prichádzala čisto čierna farba, no dodávka od Adidasu neprišla. Ktovie, či by ju UEFA narýchlo odobrila,“ vysvetlil nám PR manažér klubu Marek Ondrejka.

Fanúšikovia nevychádzali z údivu, no svetlozelené dresy a čierne trenírky Trnavčanom celkom pristali. Mali ich na sebe v pár prípravných zápasoch. V oficiálnom do utorka ešte nikdy. „Pokračujeme v zelenej. Páči sa nám. Už len aby to bola aj zelená do ďalšieho kola,“ pridal s úsmevom Ondrejka.

Remíza 1:1 z horúcej belehradskej pôdy má vysokú cenu. Slovenský majster predviedol na Marakane kompaktný výkon založený na pozornej defenzíve, neustálom pohybe a dôraze v osobných súbojoch. Hráči CZ priznali, že ich to prekvapilo. „Boli sme odvážni. Čakali sme na brejk, jeden nám vyšiel. Chalanov chcem pochváliť. Sme radi, že v Trnave bude opäť futbalový sviatok. Ale čaká nás ťažká práca,“ vyhlásil tréner Radoslav Látal.

Erik Grendel zanechal po Varšave gólovú stopu aj v srbskej metropole. Horkokrvní fanúšikovia Crvenej zvezdy za to po ňom od jedu šmarili z tribúny naplnenú plastovú fľašu. „Dali sme do zápasu všetko. Odmenou je cenný výsledok. Gól ma teší, ale je to zásluha celého mužstva. Dostal som dobrú loptu, urobil som si len svoju robotu,“ povedal skromne pohárový strelec.