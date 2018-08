Veľký test horčice: Ktorá je najlepšia a najviac sa hodí k špecialitám na opekačke?

Horčica a kečup. Dve základné pochutiny, ktoré dochucujú množstvo jedál. Vyrobiť kečup si vie každá šikovná gazdinka, pri horčici sa však spoliehame na tú z obchodu.

Jej výroba je totiž príliš náročná. Na jej kvalitu sa pozreli odborníci z českého časopisu dTest. Ako dopadli niektoré z nich?

Všeobecne platí, že každý má svoju obľúbenú značku horčice. Niekomu vyhovuje kyslejšia, inému zasa pikantnejšia. Na toto dochucovadlo by si však mali dať pozor tí, ktorí si strážia štíhlu líniu. „Nie každému napadne, že by mal v horčici hľadať cukor. V chuti ho dokonale maskuje pálivosť horčičných semien spolu s octom,“ ozrejmila Vanda Jarošová z českého mesačníka dTest. Výhodou horčice však je, že keďže je pálivá, nie je potrebné do nej pridávať konzervanty. Kombinácia kyslého prostredia a všadeprítomnej štipľavosti stačí, aby sa baktériám v horčici nedarilo.