Horúčavy nás trápia aj v dopravných prostriedkoch: Kedy príde vytúžene ochladenie?

Udusení vo vlastnej šťave! Slovensko už niekoľko dní trápia tropické horúčavy, ktoré nám nedajú spať v noci a cez deň nám pripravia ešte krušnejšie chvíle - najmä ak sa do práce, domov či aj v rámci turistiky potrebujete presúvať prostredníctvom rôznych druhov dopravy.

Nový Čas otestoval, ako si s horúčavami poradili vo vlakoch, v autobusoch či lanovkách. Nezabúdajú na klimatizáciu, alebo sa Slováci počas cesty kúpu vo vlastnom pote?

Vlak v Lučenci - 33 °C

V osobnom vlaku, ktorý smeroval z Lučenca do Utekáča, namerala Patrícia (23) z Lučenca vyše 33 stupňov Celzia. „Je tu poriadne horúco. Len som si sadla a už sa potím,“ povedala rozhorúčená dievčina. Cestujúcim dokonca prichádza vo vlakoch, ktoré nemajú klímu, majú len tmavé sklá a ventilátor, nevoľno. K staršej pani dokonca museli volať preto aj záchranku.

Pozemná lanovka - 28 °C

Anička (34) chodí z dôvodu pracovných povinností lanovkou na Hrebienok niekoľkokrát za deň. „Vyzerá to, ako by bolo naozaj z roka na rok teplejšie aj tu v Tatrách. Našťastie tu dokáže teplota aj veľmi rýchlo klesnúť. Tak je to aj v lanovke. Ak je vonku veľmi teplo a lanovka je plná, je v nej horúco. Jedna jazda však trvá ani nie päť minút a to sa dá vydržať,“ vraví.

Kabínková lanovka - 30 °C

Danka (55) z Banskej Bystrice chodí do Tatier na liečenie. „Dnes som si vyšla lanovkou na Skalnaté pleso. Je to príjemná cesta a 30 stupňov v kabínke vôbec nie je neznesiteľná teplota. Naopak, je tu príjemne, sú odtiaľ nádherné výhľady a je to veľká pohoda oproti teplotám tam dole,“ tvrdí.

Električka v Bratislave - 32 °C

Recepčná Terézia (25) si v električke užila nepríjemné chvíle. Teplota sa totiž vyšplhala nad 30 stupňov. „Je to neznesiteľné, veľmi ťažko sa dýcha,“ povedala. Nepomohlo ani ľahké krátke oblečenie.

Autobus v Bratislave - 32 °C

O nič lepšie to v rámci bratislavskej MHD nebolo ani v autobuse. Teplota rovnako dosiahla 32 stupňov. „Hoci mám svetlú košeľu a sukňu, je mi veľmi horúco,“ vysvetlila učiteľka v škôlke Andrea (24).

Aké bude počasie

Štvrtok: 29 - 36 °C

Jasno až polojasno.

Piatok: 28 - 35 °C

Jasno až polojasno.

Sobota: 19 - 33 °C

Oblačno prehánky a búrky.

Nedeľa: 24 - 31 °C

Jasno až polojasno.