Slovenka opisuje život s manželom po 8 rokoch: TOP hlášky muža, v ktorých spoznáte aj svojho chlapa

Žena svojím priznaním pobavila. Ako vyzerá život s mužom po ôsmich rokoch?

Slovenka v skupine Priznania žien na Facebooku opísala spolužitie s mužom v jednej domácnosti a spomenula hlášky, po ktorých si budete myslieť, že cituje vášho chlapa.

"Tie, ktoré máte frajerov a je to dlhšie ako mesiac alebo pol roka, kedy z vám zamilovanosť ešte srší a prehliadate všetky tie chyby, ktoré váš zajačik, mumáčik, mucko a cukrík isto má, ani radšej nečítajte ďalej," upozorňuje v úvode.

"Tie, ktoré máte dlhoročný vzťah, prečítajte a skúste mi napísať vaše postrehy. Môj muž je super chlap, o tom nepochybujem, no sú veci, ktoré mi nejdú do hlavy a nechápem ich ani po 8 rokoch manželstva. Nepochopím, prečo keď môj manžel vstane, popraví si svoju stranu postele, no na moju sa vykašle. Keď vstávam neskôr ako on, dobre že mu nenakropím tú jeho posteľnú bielizeň, uhladím, aby si večer mohol opäť ľahnúť ako do obláčika. No keď vstane neskôr on a ja som už v práci, prídem poobede domov, jeho strana je naozaj ako obláčik, ale moja tak ako som z nej ráno vstala. Jeho odpoveďou je, že zabudol.

Nechápem, ako môže niekto nechať omrvinky na linke? Keď odkladám maslo, salámu a vidím, že mám na linke omrviniek za vrecko, ako môžem zabudnúť? Nerozumiem môjmu mužovi, že mu je zaťažko kúpiť mi nový sporák, lebo ten čo mám je asi 20-ročný a niekedy mám pocit, že skôr uvarím na rozloženom ohni pred bytovkou. No vyhodiť 300 eur za nové gumy na auto, to mu ľúto nie je. Vraj je to potrebná investícia do nášho auta, ktorá sa nám vráti. Nechápem, ako je možné, že keď je celý týždeň doma, sedí na zadku, sem-tam sa prevráti, aby nemal preležaniny, neoholí sa ani za boha. No keď máme ísť na nákup vie, že ideme o desiatej ráno, pričom je hore od šiestej, potrebuje sa oholiť presne vtedy, keď ja som už obutá, vychystaná a čakám pred dverami.

Neviem, či iba ten môj jedinec je taký alebo sú aj iní, no môj neinvestuje do svojho oblečenia a zovňajšku. Vytáča ma to preto, lebo keď ideme niekam na návštevu vyzerá ako bezdomovec a ešte si dr*ne deravú ponožku, ktorú som mu už dávno vyhodila, no on ju vytiahol z koša, opral, že ešte poslúži. Pritom má plno nových ponožiek. Tričká také, že dobre, že mu už aj bradavky z nich netrčia, nohavice od farby, čo v nich maľoval chodbu... Jeho odpoveď: To sú moje najobľúbenejšie.

A toto sú jeho top hlášky: Nepribrala si? Čo robíš doma s malým celý deň, že si mi neoprala? Pozri na tú ceckaňu. Idem iba na jedno. Prídem o 10 minút. Fakt som si neprdol. Môže byť jedna ponožka modrá a druhá čierna, všimnú si to? Potiahni mi prostredník a uvidíš kúzlo. To naše dieťa dáko škúli, nemykáš s ním? Asi sa pos*al, ale ja som minule (pred rokom) prebaľoval, je rad na tebe. Moja mama mala dve deti a zvládala všetko v dome, otec nemusel robiť nič. Musíš mat toľko kabeliek? Musíš sa maľovať, veď si krásna aj bez mejkapu!

Môjho muža samozrejme ľúbim, má aj svetlé chvíle. Keď spí, keď nie je doma... ale nie, srandujem. Najkrajšie na tom dlhoročnom vzťahu je to, že aj on môže o mne popísať toho veľa, no napriek tomu stačí jedno veľké objatie, pohladenie a sme tam, kde sú tie troj, štvor-mesačné vzťahy. Zaláskovaní a ľúbení."