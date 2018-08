Dominik Hrbatý ukázal luxusnú záhradu: Kvety z Holandska mu doviezli až dva kamióny

Vedeli ste o tom, že na bratislavskej Kolibe sa nachádza pravdepodobne najväčšia japonská záhrada na Slovensku a v Čechách? Má ju na svojom 50-árovom pozemku náš bývalý tenisový reprezentant Dominik Hrbatý (40).

Dva kamióny až z Holandska mu vlani priviezli okolo 1700 rastlín a on ich všetky spolu so svojím záhradníkom vlastnoručne vysadil. To len aby ste mali na úvod predstavu, v akom rozsahu sa u Dominika Hrbatého záhradkárči...

Záhradu má v krvi

„Dedo bol dlhé roky predseda záhradkárov v Bratislave, otec je veľký záhradkár, mňa to tiež baví. Záhradu máme v krvi,“ povedal nám bývalý profesionálny športovec, ktorý sa dokáže po svojom pozemku motať celé hodiny, neustále niečo vylepšovať, vytrhávať burinu či odstrihávať odkvitnuté hlavičky kvetov. „To mám niekedy na celý deň, aj na dva, kým prejdem celú záhradu. Treba na to trpezlivosť, celý deň som zohnutý. Keby som to nechal na pána záhradníka, tak by nestíhal iné veci,“ vysvetľuje s úsmevom.