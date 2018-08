V reštaurácii ju požiadali, aby sa počas dojčenia zakryla: To, čo urobila, vás naozaj pobaví

Matke počas dojčenia svojho dieťaťa v Mexiku povedali, aby sa zakryla, jej odpoveď však všetkých pobavila.

Melanie Dudley, matka troch detí z Austin v Texase, bola v reštaurácii, keď začala dojčiť svoje 4-mesačné dieťa. "Bola som na dovolenke v Cabo San Lucas s celou svojou rodinou. Muž ma požiadal, aby som sa zakryla," povedala Yahoo Lifestyle. "Zvyčajne som diskrétna, ale sedeli sme v zadnej časti reštaurácie."

O zdraví v dospelosti rozhodujú už prvé dni života: Odborníci radia, čo imunitu bábätka naštartuje najlepšie

Podľa Fox News poprosila svojho manžela, aby ju zakryl, ale miesto toho, aby zakryl jej hruď, hodil jej prikrývku na hlavu. Niekto celú situáciu odfotil a rodinná priateľka Carol Lockwood ju zdieľala na Facebooku. "Keď ženu poprosíte, aby sa zakryla, keď dojčí svoje dieťa, tak to urobí. Je naozaj úžasná!" napísala.

Melanie jej fotografiu komentovala s tým, že bolo "extrémne teplo a vlhko", keď tá fotografia vznikla. Obrázok priniesol zmiešané reakcie. Niektorí ľudia tvrdia, že by mala byť diskrétna počas dojčenia vo verejnom priestore, iní ľudia zase tvrdia, že

Nie je to prvýkrát, kedy bola žena na verejnosti požiadaná, aby sa zakryla. Na medzinárodnom letisku v Richmonde bola žena požiadaná od bezpečnostnej služby, aby sa zakryla počas dojčenia, pretože je to "nepríjemné vystavovanie" a že má ísť do kúpeľne, ak chce svojho syna nakŕmiť.